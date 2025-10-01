Tây Ninh cấm du khách dã ngoại, leo núi Bà Đen để đảm bảo an toàn

Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) vừa ra thông báo tạm ngừng các hoạt động leo núi, dã ngoại tại Khu rừng văn hóa - lịch sử Núi Bà, bắt đầu từ ngày 1/10 cho đến khi có thông báo mới.

Nguyên nhân là do thời tiết mùa mưa bão diễn biến phức tạp, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đá lăn, đường trơn trượt... đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của du khách, người dân.

Núi Bà Đen là địa danh nổi tiếng ở Tây Ninh (Ảnh: Hải Long).

Ban Quản lý cho hay thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn khi leo núi, dã ngoại như té ngã, lạc đường, gây tổn hại sức khỏe, tinh thần và khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn.

Đơn vị khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định tại khu vực Núi Bà Đen.

Du khách cần hỗ trợ có thể liên hệ số điện thoại 02763875678 hoặc 0949019919 để được hướng dẫn.

Núi Bà Đen được mệnh danh là “nóc nhà Nam Bộ”, cao 986m, là ngọn núi cao nhất Đông Nam Bộ.

Đây là điểm du lịch nổi tiếng của Tây Ninh, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm với hệ thống cáp treo, chùa Bà, các cung đường trekking và nhiều hoạt động văn hóa - tâm linh. Trong mùa lễ hội, đặc biệt rằm tháng Giêng, nơi đây thường đón hàng trăm nghìn lượt khách hành hương.