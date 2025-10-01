Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, chạy xe nẹt pô ở Tây Ninh

Ngày 1/10, Công an phường Tân Ninh vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách trên nhiều tuyến đường, gây mất an ninh trật tự.

Nhóm thanh thiếu niên bị công an mời lên làm việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 1h ngày 29/9, người dân trình báo việc một nhóm thanh thiếu niên đi trên nhiều xe máy, vừa chạy tốc độ cao vừa la hét, cầm hung khí thị uy tại khu vực phường Tân Ninh và các phường lân cận.

Nhận thấy tình hình phức tạp, Công an phường Tân Ninh báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự, đồng thời triển khai lực lượng truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác minh, mời làm việc 17/18 thanh thiếu niên trong nhóm. Tang vật thu giữ gồm 8 xe máy, 1 cây chĩa, 1 bình xịt hơi cay, 2 kiếm Nhật, 2 dao tự chế và 1 cây rựa.

Số hung khí công an thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Làm việc với công an, nhóm này khai mang theo hung khí, sử dụng xe máy chạy tốc độ cao để gây rối và tìm người đánh nhau.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Tân Ninh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.