Trương Vô Kỵ lĩnh án vì rao bán súng ở Tây Ninh

Ngày 26/9, TAND Khu vực 9 (tỉnh Tây Ninh) mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Trương Vô Kỵ (21 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, Tây Ninh) về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Tây Ninh, phát hiện tài khoản Facebook tên “Trương Vô Kỵ” rao bán khẩu súng tự chế bắn đạn chì.

Trương Vô Kỵ tại TAND Khu vực 9 (Ảnh: N.H.).

Các bài đăng có kèm hình ảnh vũ khí, được chia sẻ trong nhiều hội nhóm. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định chủ tài khoản trên chính là Trương Vô Kỵ.

Ngày 4/4, công an bắt giữ Trương Vô Kỵ, thu giữ một khẩu súng khí nén dài 1,3m (được giám định là vũ khí quân dụng) cùng 93 viên đạn.

Tại tòa, Trương Vô Kỵ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt. HĐXX nhận định hành vi của Trương Vô Kỵ là nguy hiểm, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm để răn đe, nên tòa tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù giam.