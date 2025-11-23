Lũ lụt miền Trung: 102 người chết, mất tích và thiệt hại 9.035 tỷ đồng

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, mưa lũ những ngày qua ở miền Trung khiến 90 người chết (Quảng Trị có 1 người, Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắk Lắk 63, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng có 5 người); 12 người mất tích (Đà Nẵng có 2 người , Đắk Lắk 8, Khánh Hòa có 2 người).

1.154 nhà bị hư hỏng (tăng 208 nhà so với hôm qua); 85.733 nhà bị ngập ở tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai.

Tính đến đêm 22/11, xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) ghi nhận 23 người chết, 1 người mất tích do mưa lũ (Ảnh: Nam Anh).

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cũng cho hay, hiện Gia Lai đã hết ngập. Đắk Lắk còn 4 xã, phường (phường Hòa Xuân, phường Đông Hòa; xã Hòa Thịnh, xã Hòa Mỹ, trong đó nhiều khu vực thuộc xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân vẫn đang ngập sâu); Khánh Hòa còn 87 hộ/364 khẩu (xã Diên Điền và xã Hòa Trí); Lâm Đồng còn 127 hộ dân (xã Nam Đà 105 hộ; xã Cát Tiên 22 hộ) bị ngập nước.

Về nông nghiệp, Cục này cho biết, lũ lụt làm trên 80.820ha lúa, hoa màu; trên 117.000ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại. Hơn 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.157ha thủy sản thiệt hại (Đắk Lắk 1.000ha, Khánh Hòa 157ha).

Quốc lộ 1 đã thông xe toàn tuyến; còn 12 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt sạt lở cục bộ gây ách tắc giao thông.

Về đường sắt, theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, còn cấm đường 6 đoạn: Xuân Sơn Nam - Chí Thạnh; Chí Thạnh - Hòa Đa; Đông Tác - Phú Hiệp; Phú Hiệp - Hảo Sơn; Hảo Sơn - Đại Lãnh; Cây Cầy - Hòa Tân.

Trong số gần 1,2 triệu khách hàng mất điện đã khôi phục lại cho trên 920.000 khách hàng, còn trên 258.000 khách hàng ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa mất điện.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương hỗ trợ, ứng cứu người dân vùng lũ (Ảnh: Thành Lê).

“Ước tính thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế (đến sáng 23/11) là 9.035 tỷ đồng. Cụ thể, Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 1.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.055 tỷ đồng”, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho hay.

Nhiều tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai dự báo, từ 23/11 đến sáng sớm ngày 25/11 ở khu vực TP Huế, Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngày và đêm 23/11, khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ trên 70mm.

Lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), sông Đồng Nai (Đồng Nai) đang xuống.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk) tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3; sông Đồng Nai (Đồng Nai) tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2.

Sông Dinh (Khánh Hòa) lũ tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2; sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn dao động ở mức cao trên báo động 3.