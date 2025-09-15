Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước khẳng định sức mạnh đoàn kết dân tộc

Tối 15/9, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội) diễn ra lễ bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Triển lãm đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí ngay từ 19h hàng nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về khu vực triển lãm để theo dõi lễ bế mạc và chờ đợi để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tầm cao.

Ông Hà Anh Đức, Tổ trưởng tổ an ninh số 2 xã Đông Anh, Hà Nội hướng dẫn người dân di chuyển khỏi khu vực cổng chính của triển lãm để tránh ùn tắc.

Tại lễ bế mạc Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” người dân có thẻ, vé mời mới được tham dự ở khu vực sân khấu chính.

20h, khán đài phía trước sân khấu chật kín khán giả.

Triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Người dân ngồi tập trung tại một số khu vực quanh sân khấu để chờ xem bắn pháo hoa.

Kể từ ngày khai mạc (28/8) cho đến ngày cuối cùng mở cửa (15/9), triển lãm thu hút trên 10 triệu lượt khách tham quan, trở thành một trong những triển lãm có số lượng người tham quan đông nhất từ trước tới nay.

Triển lãm đã vinh dự đón tiếp nhiều đoàn khách cấp cao, gồm Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và cả các đoàn quốc tế đến từ Lào, Campuchia...; các đoàn quân nhân Nga, Lào, Campuchia, Cuba; các đoàn đại sứ quán các nước...

Từ phải qua trái là Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia lễ bế mạc.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đánh giá tất cả các không gian triển lãm đều tái hiện sinh động, tôn vinh lịch sử cách mạng hào hùng, những thành tựu nổi bật của đất nước dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng từ ngày thành lập, đặc biệt là trong 80 năm kể từ khi giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng nhấn mạnh, triển lãm khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bằng nhiều nội dung phong phú, sinh động và cách trình bày, thể hiện lôi cuốn, hấp dẫn, thấm đậm văn hoá đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc anh em từ khắp mọi miền của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và thực hiện triển lãm.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế, sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương với địa phương, giữa Nhà nước với tư nhân.

Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt trong tất cả các hoạt động, các không gian triển lãm, từ “Kiến tạo phát triển”, “Sáng tạo để kiến thiết”, “Khát vọng bầu trời” đến “Vì tương lai xanh”, “Đầu tàu kinh tế”, “Khởi nghiệp kiến quốc”.

Triển lãm còn thu hút hàng triệu người dân từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; các cán bộ, chiến sỹ, học sinh, sinh viên; các cựu chiến binh, người có công, người cao tuổi... đến tham quan.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ bế mạc.

Bên cạnh phần lễ trang trọng và các hoạt động tổng kết, khen thưởng, đêm bế mạc còn có chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” quy tụ các nghệ sỹ nhiều thế hệ: Nghệ sỹ nhân dân Thanh Hoa, Nghệ sỹ ưu tú Việt Hoàn, ca sỹ Trọng Tấn, Thu Minh, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Hoàng Thùy Linh, Bảo Anh, Trúc Nhân, Trọng Hiếu, RHYDER, PiaLinh, Double2T, nghệ sỹ violin Anh Tú…; sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, ban nhạc Bức Tường, nhóm Trống Đồng và vũ đoàn Tre.

22h45 diễn ra màn bắn pháo hoa tầm cao được hàng vạn người dân chờ đợi.

Màn bắn pháo hoa tầm cao diễn ra trong khoảng 10 phút.