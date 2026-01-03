Loạt khí tài “made in Vietnam” lộ diện năm 2025: Từ UAV đến pháo tự hành

Trong năm 2025, Bộ Quốc phòng lần lượt ra mắt nhiều loại vũ khí, khí tài do Việt Nam tự nghiên cứu, thiết kế và sản xuất, cho thấy trình độ làm chủ các công nghệ lõi, công nghệ then chốt ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội theo hướng hiện đại.

Những công trình "made in Vietnam" trong năm 2025 đã được đưa vào trình diễn, trưng bày trong các sự kiện lớn, thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và người dân.

UAV đa năng, tầm xa (VU-MALE)

Tại triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, Bộ Quốc phòng đã giới thiệu UAV đa năng, tầm xa do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) nghiên cứu, sản xuất.

UAV đa năng, tầm xa do Viettel chế tạo khẳng định bước tiến mới của quốc phòng Việt Nam (Ảnh: Thanh Bình).

UAV đa năng, tầm xa được xem là khí tài cấp chiến lược, có khả năng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ như trinh sát, giám sát, chỉ thị mục tiêu theo thời gian thực, trinh sát điện tử, chuyển tiếp thông tin và tấn công.

Phương tiện này sở hữu sải cánh dài 17m, thiết kế khí động học tối ưu, cho phép bay xa, bay lâu với vận tốc hành trình từ 140-180km/h, vận tốc tối đa 200km/h.

Thời gian bay liên tục trên 24 giờ, trần bay khoảng 10km giúp UAV đáp ứng hiệu quả nhiệm vụ giám sát biên giới, biển đảo và các khu vực chiến lược trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Xe pháo tự hành 152mm

Xe pháo tự hành bánh lốp 152mm do Việt Nam nghiên cứu, hiện đại hóa là dòng pháo mặt đất hạng nặng, được thiết kế để bắn gián tiếp với hỏa lực mạnh, có khả năng yểm trợ tầm xa hiệu quả cho bộ binh và lực lượng thiết giáp.

Pháo có tốc độ bắn tối đa 4 phát/phút, kíp chiến đấu gồm 5-6 người, đáp ứng yêu cầu tác chiến cường độ cao và linh hoạt trên chiến trường hiện đại.

Xe pháo tự hành bánh lốp 152mm là dòng pháo mặt đất hạng nặng do Việt Nam nghiên cứu, hiện đại hóa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Xe sử dụng hệ thống bánh lốp cỡ lớn chuyên dụng cho phương tiện quân sự, cho phép cơ động nhanh với tốc độ hành quân tối đa khoảng 70km/h.

Bên cạnh hỏa lực chính cỡ nòng 152mm, xe còn được tích hợp hệ thống tác chiến điện tử, cảnh báo laser, lựu khói, hệ thống thông tin liên lạc và quản lý nguồn điện.

Trên nóc cabin bố trí súng phòng không tự động 12,7mm, tăng khả năng phòng vệ, góp phần nâng cao hiệu quả tác chiến tổng thể của khí tài này.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT là phiên bản hiện đại hóa do Việt Nam tự chủ nghiên cứu, cải tiến từ hệ thống S-125 Pechora (SAM-3) của Liên Xô, nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến trong môi trường chiến tranh hiện đại.

Quá trình hiện đại hóa S-125-VT do Viện Hàng không Vũ trụ Viettel thực hiện, tập trung vào nâng cấp radar, hệ thống điều khiển hỏa lực, khả năng chống chế áp điện tử và mở rộng tầm bắn.

Tổ hợp tên lửa S-125-VT là phiên bản hiện đại hóa, do chính Việt Nam cải tiến (Ảnh: Thanh Bình).

Sau nâng cấp, radar của tổ hợp có thể phát hiện mục tiêu ở cự ly khoảng 90km, trong khi tên lửa có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách tối đa 30km, với tốc độ đạt 800m/s.

Đáng chú ý, S-125-VT được tích hợp hệ thống quan sát quang - điện tử, cho phép tác chiến hiệu quả với các mục tiêu bay thấp như UAV, tên lửa hành trình, kể cả khi radar bị gây nhiễu mạnh. Hệ thống có thể dẫn đồng thời hai tên lửa tấn công hai mục tiêu khác nhau, với tỷ lệ đánh trúng lên tới 90%.

Xe thiết giáp XTC-02

Xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu, sản xuất có chiều dài 7,185m, rộng 2,76m, cao 2,225m, khối lượng chiến đấu 12,7 tấn.

Kíp xe gồm 3 người và có thể chở theo 9 chiến sĩ bộ binh. Xe được trang bị súng máy cao xạ 12,7mm và súng đại liên 7,62mm, có khả năng tác chiến cả ngày lẫn đêm với hệ thống điều khiển hỏa lực tự ổn định, bám bắt mục tiêu khi đang hành tiến.

Xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu, sản xuất (Ảnh: Thanh Bình).

Về cơ động, XTC-02 đạt tốc độ tối đa 95km/h trên đường nhựa, bơi nước 12km/h, tầm hoạt động lên tới 800km.

Xe có khả năng vượt địa hình phức tạp, được bảo vệ bằng giáp chống đạn cỡ 7,62mm, cùng nhiều hệ thống bảo vệ như cảnh báo laser, phóng đạn khói, chữa cháy tự động và phòng chống tác nhân hóa học.