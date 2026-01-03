Hôm nay người dân Việt Nam có thể ngắm "siêu trăng sói' cực hiếm

Hiện tượng này xảy ra khi pha trăng tròn trùng với cận điểm quỹ đạo, thời điểm Mặt Trăng ở gần Trái Đất nhất. Cụ thể, vào lúc 17h02 ngày 3/1 (giờ Việt Nam), Mặt Trăng sẽ cách Trái Đất 362.312km.

Khoảng cách này khiến kích thước biểu kiến của Mặt Trăng tăng khoảng 14% và độ sáng tăng khoảng 30% so với khi ở điểm xa nhất.

Ngoài ra, điều kiện thời tiết thuận lợi với không khí lạnh và độ ẩm thấp thường thấy vào mùa đông sẽ giúp bầu trời trong suốt hơn, tạo điều kiện lý tưởng để ngắm trăng tại Bắc bán cầu (bao gồm Việt Nam) mà không cần thiết bị đặc biệt.

Theo trang Time and Date, "siêu trăng sói" đạt được độ tròn tuyệt đối vào lúc 17h ngày 3/1 (Ảnh: Getty).

Về mặt khoa học, siêu trăng là hệ quả tự nhiên của quỹ đạo hình bầu dục của Mặt Trăng quanh Trái Đất. Quỹ đạo này khiến Mặt Trăng có lúc tiến gần (cận điểm) và có lúc lùi xa (viễn điểm) so với khoảng cách trung bình 384.400km.

Mỗi năm có khoảng 13 lần cận điểm, nhưng không phải lúc nào cận điểm cũng trùng khớp với chu kỳ pha trăng. Hiện tượng siêu trăng chỉ xảy ra khi cận điểm rơi đúng vào pha trăng tròn hoặc trăng non.

Đây là siêu trăng tròn cuối cùng cho đến ngày 24/11. Do đó, những người yêu thiên văn được khuyến nghị không bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này để chiêm ngưỡng một trong những màn trình diễn rực rỡ nhất của Mặt Trăng.