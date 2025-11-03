Tránh đường cấm, hàng trăm phương tiện đi ngược chiều ùn tắc cầu Long Biên

Ngày 29/10, Sở Xây dựng Hà Nội có thông báo kế hoạch phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ việc sửa chữa cầu Long Biên. Theo đó, từ ngày 1/11 thực hiện cấm toàn bộ xe di chuyển theo hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm để phục vụ sửa chữa.

Trong thời gian này, các phương tiện sẽ đi theo hướng đường Long Biên - Xuân Quan qua cầu Chương Dương.

Theo ghi nhận của PV Dân trí sáng nay, từ khoảng 6h30, lưu lượng phương tiện đổ dồn về cầu Chương Dương tăng mạnh khiến các tuyến đường lân cận rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Khu vực đê Xuân Quan dẫn lên cầu Chương Dương rơi vào tình trạng giao thông hỗn loạn, các phương tiện chen chúc trong không gian hẹp, di chuyển khó khăn từng mét một.

Lực lượng chức năng liên tục phân luồng, điều tiết để giảm áp lực giao thông. Nhiều phương tiện tìm mọi cách di chuyển leo lên hè đường, bờ kè đê để tránh điểm ùn ứ.

Trên cầu Long Biên, làn đường di chuyển từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm đang được rào chắn, rất nhiều phương tiện đã lựa chọn đi ngược chiều ở làn đối diện, khiến tình hình giao thông thêm phần lộn xộn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Làn đường còn lại trên cầu Long Biên bất đắc dĩ trở thành đường 2 chiều. Nhiều thời điểm, hàng trăm phương tiện cùng đi ngược chiều, khiến đoạn cầu này rơi vào cảnh ùn tắc cục bộ.

Lối đi vốn đã chật hẹp nay càng trở nên bí bách khi dòng phương tiện đi ngược chiều nối đuôi nhau chen chúc di chuyển.

Đến 7h30 sáng, tình trạng ùn tắc tại khu vực đê Xuân Quan dẫn lên cầu Chương Dương vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Không chỉ mặt đê ken đặc xe cộ, mà cả tuyến đường phía dưới cũng chật kín phương tiện, di chuyển khó khăn từng đoạn.

Xe máy còn có thể luồn lách trong không gian hẹp, trong khi ô tô gần như “chôn chân”, nhích từng mét. Tình trạng ùn tắc kéo dài đến khu vực đê Ngọc Thụy, với quãng đường ùn tắc khoảng 2km.