Sửa cầu Long Biên: Cấm chiều sang trung tâm, giao thông hỗn loạn

Từ sáng 29/10, việc thi công sửa chữa cầu Long Biên bắt đầu được triển khai, kéo theo việc tạm dừng lưu thông chiều di chuyển của các phương tiện từ Long Biên sang trung tâm thành phố, khiến nhiều tuyến đường quanh khu vực trở nên hỗn tạp và ùn ứ.

Biển báo cấm các phương tiện lưu thông chiều từ Long Biên sang trung tâm được dựng ngay đầu cầu, khu vực này cũng đã được rào tôn chắn để phục vụ thi công.

Trên mặt cầu Long Biên (đường bên phía Đông Nam) không có người và xe lưu thông qua lại.

Nhiều người dân không nắm thông tin từ trước, đến nơi mới biết cầu tạm dừng thông xe, phải quay đầu tìm hướng khác.

Bên cạnh đó, vẫn có nhiều người bất chấp, đi xe máy ngược chiều trên cầu Long Biên (làn đường phía Tây Bắc).

Các tuyến đường dẫn lên cầu Chương Dương như đê Xuân Quan, Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Ái Mộ... ùn tắc kéo dài do lượng phương tiện tăng đột biến.

Lúc 7h30, hàng nghìn xe máy chen chúc trên đoạn đường đê Xuân Quan dẫn lên cầu Chương Dương.

Ô tô nối dài hàng trăm mét từ đường Ngọc Lâm lên đê Xuân Quan.

Một số người chọn đi dưới các ngõ nhỏ quanh bờ đê Xuân Quan để tránh ùn tắc.

Tại một số nút giao rẽ ra đê Xuân Quan, các phương tiện di chuyển hỗn loạn. Nhiều người thiếu kiên nhẫn, chen lấn nhau giữa dòng xe ken đặc, thậm chí xảy ra tranh cãi, to tiếng do va chạm nhẹ trong lúc tìm cách thoát khỏi ùn tắc.

Một người đàn ông tỏ ra bức xúc khi dòng xe từ hướng cầu Long Biên đổ dồn sang cầu Chương Dương, chiếm trọn lòng đường, khiến làn ngược chiều không thể di chuyển, toàn bộ phương tiện gần như đứng yên.

Cầu Chương Dương trở thành lựa chọn chính để sang trung tâm, khiến áp lực giao thông tăng mạnh.

Thời điểm 9h, tình trạng ùn tắc không suy giảm, nhiều xe máy chọn cách đi vào làn ô tô trên cầu Chương Dương để di chuyển nhanh hơn.