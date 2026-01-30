TPHCM dùng trực thăng phục vụ bầu cử sớm ở các giàn khoan

Hội đồng bầu cử quốc gia vừa chấp thuận đề nghị tổ chức các điểm bỏ phiếu sớm tại TPHCM trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2030.

TPHCM được tổ chức bầu cử sớm hơn 17 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc (15/3) tại 4 khu vực thuộc Ủy ban bầu cử phường Tam Thắng, phường Phước Thắng, xã Long Sơn.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra tại TPHCM tháng 5/2021 (Ảnh: Q.Huy).

Bên cạnh đó, ngày 20/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán) là hạn cuối tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba. Do đó, Ủy ban bầu cử TPHCM tổ chức bỏ phiếu sớm tại 4 khu vực nhưng phải sau ngày Hội đồng bầu cử quốc gia công bố danh sách ứng viên theo từng đơn vị bầu cử trên cả nước.

Lý do bỏ phiếu sớm

Việc tổ chức 4 khu vực bỏ phiếu sớm được TPHCM đề xuất dựa trên thực tế tại địa phương nhằm đảm bảo quyền cử tri, thực hiện quyền công dân đối với các lực lượng đang làm nhiệm vụ đặc biệt trên biển, hải đảo.

Qua rà soát, TPHCM có một số đơn vị với khoảng 4.538 cử tri không thể thực hiện quyền bầu cử trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (ngày 15/3). Các đơn vị này gồm: Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Bộ Tư lệnh thành phố; Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 thuộc Quân chủng Hải quân; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3; Chi đội Kiểm ngư số 2; Tiểu đoàn DK1; Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chủ trì phiên họp lần thứ IV của Ủy ban bầu cử thành phố (Ảnh: Minh Thư).

Nguyên nhân là các lực lượng, đơn vị trên đang thực hiện lịch trình công tác dài ngày trên biển; nhiệm vụ tuần tra, giám sát theo kế hoạch tác chiến; làm nhiệm vụ tại các tàu, giàn khoan và công trình trên biển, không thể tham gia bỏ phiếu đúng ngày bầu cử chung.

Theo phương án được TPHCM xây dựng, việc bỏ phiếu sớm tại 4 khu vực được triển khai linh hoạt, kết hợp giữa bỏ phiếu tại các địa điểm trên bờ và bỏ phiếu trực tiếp tại các giàn khoan, công trình biển, đơn vị, đội tàu trực và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên biển, phù hợp với tính chất đặc thù của từng đơn vị.

Đối với các địa điểm trên bờ, việc bỏ phiếu được tổ chức trước thời điểm cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên lên tàu hoặc trực thăng để thực hiện nhiệm vụ.

Đối với các khu vực trên biển, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 sử dụng 2 tàu chuyên dụng chở tổ bầu cử cơ động đến các nhà giàn DK1, các tàu trực và lực lượng đang làm nhiệm vụ trên biển để tổ chức bỏ phiếu theo quy định.

Trong trường hợp đặc biệt, nếu thời tiết xấu, bão hoặc các yếu tố khách quan khác khiến việc đưa hòm phiếu về đất liền không thể hoàn thành trong ngày 15/3, Ủy ban bầu cử TPHCM đề xuất kiểm phiếu ngay trên tàu, đồng thời báo cáo kết quả bằng điện báo, điện thoại; sau đó thực hiện nộp hòm phiếu và kết quả bầu cử theo quy định.

Riêng với Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, phương án bỏ phiếu được thực hiện bằng cách sử dụng trực thăng xuất phát từ sân bay Vũng Tàu để chở tổ bầu cử đến các giàn khoan, bảo đảm quyền bầu cử của cử tri đang làm nhiệm vụ ngoài khơi.

Dùng thùng phiếu phụ tại nơi bị chia cắt

Trong trường hợp bất khả kháng do thời tiết, mưa bão khiến không thể vận chuyển kịp thùng phiếu về đất liền, Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị TPHCM áp dụng phương án xử lý theo quy định tại Thông tư 21/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Theo đó, việc sử dụng hòm phiếu phụ được áp dụng đối với cử tri tại các khu vực bị chia cắt do thiên tai, hỏa hoạn; tại các giàn khoan, công trình trên biển; các đơn vị, đội tàu đang làm nhiệm vụ trên biển, hải đảo.

Lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (Ảnh: Vũ Thịnh).

Trong trường hợp cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu nhưng do các yếu tố khách quan khiến việc vận chuyển hòm phiếu phụ về phòng bỏ phiếu không thể thực hiện trong ngày bầu cử (hoặc ngày bầu cử sớm đã được ấn định), các thành viên tổ bầu cử phụ trách hòm phiếu phụ được phép tiến hành kiểm phiếu ngay tại khu vực bị chia cắt.

Việc kiểm phiếu phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều 73, Luật Bầu cử, hướng dẫn tại thông tư liên quan. Kết quả kiểm phiếu cần được báo cáo cho tổ trưởng tổ bầu cử bằng điện báo, điện thoại hoặc các hình thức phù hợp khác.

Các thành viên tổ bầu cử chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin kết quả kiểm phiếu; đồng thời phải nộp hòm phiếu phụ, phiếu bầu cử và kết quả kiểm phiếu tại hòm phiếu phụ ngay sau khi trở về phòng bỏ phiếu.