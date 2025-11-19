TPHCM ra mắt Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ mới
(Dân trí) - Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.
Chiều 19/11, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chủ trì phiên họp thứ nhất Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.
Phiên họp còn có sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cùng các phó chủ tịch HĐND, UBND, lãnh đạo các sở ngành.
Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Tấn Phong đã công bố quyết định của UBND TPHCM về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo quyết định, Ủy ban bầu cử có 31 thành viên. Trong đó, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh giữ chức Chủ tịch Ủy ban bầu cử; các Phó Chủ tịch Ủy ban gồm: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết, các Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Trần Văn Tuấn, Huỳnh Thanh Nhân, Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và 24 ủy viên.
Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết, đây là kỳ họp đầu tiên của ủy ban bầu cử, là bước tiến quan trọng để chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo. Tại phiên họp, các thành viên của ủy ban cùng thảo luận để đưa ra quy chế, phân công nhiệm vụ để phục vụ công tác điều hành.
Phiên họp cũng thảo luận để thành lập 5 tiểu ban phục vụ bầu cử, các nhân sự của tiểu ban. Các thành viên sẽ nghiên cứu tài liệu, kế hoạch tổ chức bầu cử, xác định dự kiến, cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử.
Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 cũng thảo luận về việc chuẩn bị kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử vào tuần tới.
Trước đó, UBND TPHCM đã ban hành Chỉ thị 04 về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trước đó, Quốc hội đã quyết định thời điểm bầu cử là ngày 15/3/2026.
Theo UBND TPHCM, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và thành phố.
Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh đất nước đã đạt được nhiều thành tựu toàn diện sau gần 40 năm đổi mới, vị thế quốc tế ngày càng lớn mạnh; việc triển khai mô hình tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là hành trang mới, tạo khí thế mới, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng.