TPHCM ra mắt Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ mới

Chiều 19/11, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chủ trì phiên họp thứ nhất Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Phiên họp còn có sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cùng các phó chủ tịch HĐND, UBND, lãnh đạo các sở ngành.

Phiên họp của Ủy ban bầu cử TPHCM chiều 19/11 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Tấn Phong đã công bố quyết định của UBND TPHCM về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo quyết định, Ủy ban bầu cử có 31 thành viên. Trong đó, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh giữ chức Chủ tịch Ủy ban bầu cử; các Phó Chủ tịch Ủy ban gồm: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết, các Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Trần Văn Tuấn, Huỳnh Thanh Nhân, Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và 24 ủy viên.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Xuân Đoàn).

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết, đây là kỳ họp đầu tiên của ủy ban bầu cử, là bước tiến quan trọng để chuẩn bị cho các nhiệm vụ tiếp theo. Tại phiên họp, các thành viên của ủy ban cùng thảo luận để đưa ra quy chế, phân công nhiệm vụ để phục vụ công tác điều hành.

Phiên họp cũng thảo luận để thành lập 5 tiểu ban phục vụ bầu cử, các nhân sự của tiểu ban. Các thành viên sẽ nghiên cứu tài liệu, kế hoạch tổ chức bầu cử, xác định dự kiến, cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử.

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 cũng thảo luận về việc chuẩn bị kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử vào tuần tới.