Dự án đường hơn 1.100 tỷ đồng chậm tiến độ, nhà thầu tự đề xuất phạt

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế, đơn vị đã nghiêm khắc cảnh cáo đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm, nhà thầu thi công gói thầu số 21 thuộc dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài vì chậm tiến độ.

Sau khi bị cảnh cáo, nhà thầu đã có văn bản đề xuất hình thức phạt chậm tiến độ so với hợp đồng, số tiền khoảng 100 triệu đồng. Tuy nhiên đến nay nhà thầu vẫn chậm trễ trong quá trình thi công, làm cầm chừng, chưa quyết liệt.

Nhà thầu thực hiện dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài ở Huế tự đề xuất xử phạt do thi công chậm tiến độ (Ảnh: Cao Tiến).

Chủ đầu tư đang theo dõi chặt chẽ việc thi công của doanh nghiệp này để có phương án chấm dứt hợp đồng nếu tiếp tục thi công chậm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) phê duyệt đầu tư, lựa chọn nhà thầu từ năm 2023, với tổng mức đầu tư 1.143 tỷ đồng, thời gian thực hiện 4 năm.

Đến nay nguồn vốn bố trí cho dự án là trên 401 tỷ đồng, lũy kế giải ngân đạt hơn 386 tỷ đồng.

Tuyến đường có chiều dài hơn 9,5km, điểm đầu tiếp giáp đường Thủy Dương - Thuận An, khu Đô thị mới An Vân Dương (phường Thanh Thủy), điểm cuối tại nút giao đường Thuận Hóa với quốc lộ 1 (phường Phú Bài).

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm làm ảnh hưởng chung đến tiến độ toàn dự án (Ảnh: Cao Tiến).

Dự án bao gồm 2 gói thầu xây lắp, trong đó gói thầu số 21 có tiến độ thực hiện hợp đồng 900 ngày, kể từ ngày khởi công 20/1/2025.

Gói thầu này bao gồm các hạng mục xây lắp đoạn đường dài 6,1km, có mặt cắt quy hoạch 60m và các trạm biến áp trên tuyến, tổng giá trị hợp đồng hơn 583 tỷ đồng. Tuyến đường chủ yếu đi qua khu vực đất trồng lúa của 2 phường Thanh Thủy và Hương Thủy.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế, đến nay chủ đầu tư đã bàn giao hơn 90% mặt bằng. Tuy nhiên từ khi khởi công đến nay, nhà thầu thi công rất chậm, khối lượng công việc không đáp ứng yêu cầu, làm ảnh hưởng chung đến tiến độ toàn dự án.

Giai đoạn tháng 10-12/2025, do ảnh hưởng của mưa lũ, nhà thầu buộc phải tạm dừng thi công.

Chủ đầu tư đã liên tục phát văn bản và tổ chức nhiều cuộc họp để đốc thúc, nhắc nhở nhưng nhà thầu vẫn không nghiêm túc triển khai thi công như cam kết.

Nhà thầu mới thi công được khoảng 2,8km đường công vụ nhưng chưa đủ cao trình thiết kế, đắp cát tạo mặt bằng cho các vị trí cọc gia cố, đào đất tuyến chính dài 1,5km,…, với tổng giá trị đạt khoảng 3,2 tỷ đồng.

Chủ đầu tư sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng xây dựng đối với nhà thầu thi công chậm tiến độ (Ảnh: Cao Tiến).

Trong khi đó, gói thầu số 20 bao gồm các hạng mục xây lắp đoạn đường dài hơn 3,4km, có mặt cắt quy hoạch 36m cùng các trạm biến áp trên tuyến đi qua địa bàn phường Hương Thủy và Phú Bài, tiến độ thi công 720 ngày, giá trị hợp đồng khoảng 132 tỷ đồng.

Nhà thầu đã thi công hoàn thành 3 cống hộp ngang đường, một phần hệ thống thoát nước mưa, tường chắn, nền đường. Tổng giá trị thực hiện đến nay đạt hơn 5 tỷ đồng. Tiến độ thi công gói thầu cũng bị gián đoạn do chưa có mặt bằng sạch liên hoàn trên tuyến và ảnh hưởng của các đợt mưa lũ cuối năm 2025.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế cho biết, đơn vị đã yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh việc thi công. Trong thời gian tới, nếu các nhà thầu không đáp ứng tiến độ theo yêu cầu sẽ bị xử lý nghiêm, xem xét chấm dứt hợp đồng.