Cụ bà ở TPHCM theo cách mạng từ năm 14 tuổi nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Ngày 30/1, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Dũng (96 tuổi, quê quán Đà Nẵng). Lễ trao Huy hiệu Đảng được tổ chức tại nhà riêng của đảng viên.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh đây là niềm vinh dự đặc biệt không chỉ đối với cá nhân đảng viên và gia đình, mà còn là niềm xúc động, tự hào chung của Đảng bộ và nhân dân thành phố. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận cao quý của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến bền bỉ, kiên trung của đảng viên Nguyễn Thị Dũng trong suốt chặng đường dài gắn bó với sự nghiệp cách mạng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tới Đảng viên Nguyễn Thị Dũng (Ảnh: Hoàng Quy).

Ông Nguyễn Văn Được nhìn nhận trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, trong điều kiện chiến tranh cũng như hòa bình, xây dựng và đổi mới đất nước, đảng viên Nguyễn Thị Dũng đã kinh qua nhiều vị trí công tác, gắn bó sâu sắc với phong trào phụ nữ, công tác chính quyền và công tác xây dựng Đảng từ cơ sở đến cấp huyện, cấp ngành. Bà Nguyễn Thị Dung luôn tận tụy, trách nhiệm, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, ông Nguyễn Văn Được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến bền bỉ, thầm lặng nhưng to lớn và vẻ vang của bà Nguyễn Thị Dũng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Lãnh đạo TPHCM chúc đảng viên sức khỏe dồi dào, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng ngời để con cháu và thế hệ trẻ học tập, noi theo.

"TPHCM bước vào năm 2026 với nhiều thời cơ, thách thức đan xen, đứng trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và khu vực. Tấm gương của các đảng viên kiên trung, mẫu mực chính là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, là ngọn lửa tinh thần để thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay tiếp tục nỗ lực, đổi mới, dấn thân và cống hiến", Chủ tịch UBND TPHCM nói.

Lãnh đạo TPHCM và phường Thạnh Mỹ Tây chụp hình lưu niệm cùng gia đình đảng viên Nguyễn Thị Dũng (Ảnh: Hoàng Quy).

Bà Nguyễn Thị Dũng tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi trong phong trào phụ nữ cứu quốc, sau đó đảm nhiệm nhiều chức vụ công tác đoàn thể tại địa phương.

Đến năm 1957, bà Nguyễn Thị Dũng là cán bộ phụ trách giao liên công khai, Đội công tác Ban Binh vận Xứ ủy Nam Bộ. Bà cũng từng giữ vai trò Tổ trưởng tổ công tác Xây dựng cơ sở quần chúng nội thành Sài Gòn, thuộc Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam.

Sau ngày đất nước thống nhất, bà tiếp tục công tác tại Công đoàn Ban cải tạo Nông nghiệp Thành ủy TPHCM và nghỉ hưu vào cuối năm 1980.

Với những cống hiến bền bỉ trong hai cuộc kháng chiến, bà Nguyễn Thị Dũng đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều huân chương, huy chương cùng các bằng khen, giấy khen ghi nhận quá trình hoạt động cách mạng lâu dài, kiên trung.