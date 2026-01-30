Lưỡng đảng Mỹ đạt thỏa thuận tránh đóng cửa chính phủ

Quốc hội Mỹ (Ảnh: Reuters).

“Đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đã cùng nhau đảm bảo cấp ngân sách cho phần lớn chính phủ cho đến tháng 9”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội ngày 29/1.

Ông cũng viết thêm, các bên cũng đạt được thỏa thuận tạm thời gia hạn mức tài trợ hiện tại cho DHS.

Hai bên đã đồng ý tách phần ngân sách an ninh nội địa khỏi phần còn lại của dự luật và cấp kinh phí cho DHS trong 2 tuần, trong khi họ tranh luận về yêu cầu của đảng Dân chủ nhằm hạn chế Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE).

Thỏa thuận tiềm năng này được đưa ra sau khi đảng Dân chủ bỏ phiếu chặn dự luật cấp ngân sách cho DHS hôm 28/1.

Các lãnh đạo đảng Cộng hòa vẫn đang trao đổi với các thành viên trong đảng để bảo đảm không có phản đối nào đối với thỏa thuận và để nó có thể được thông qua nhanh chóng tại quốc hội.