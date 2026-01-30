Cựu Viện trưởng Viện Y học dân tộc TPHCM bị đề nghị phạt 15-17 năm tù

Sáng 30/1, VSKND TP Hà Nội công bố bản luận tội trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Y dược LanQ cùng nhiều bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế trên cả nước.

Tại tòa, VKS đề nghị HĐXX phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần y dược LanQ) 14-15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3-4 năm tù tội Đưa hối lộ. Tổng hình phạt bị đề nghị 17-19 năm tù.

Cùng bị xét xử về 2 tội danh trên, Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm) bị đề nghị phạt lần lượt 8-9 năm tù và 7-8 năm tù, tổng 15-17 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bị cáo Lê Văn Tình, cựu Phó tổng giám đốc Sơn Lâm, bị VKS đề nghị phạt tổng 7-9 năm tù về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Với các bị cáo tội Nhận hối lộ, VKS đề nghị HĐXX phạt bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM), Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên), Phạm Văn Chuân (cựu nhân viên Viện Y dược học dân tộc TPHCM) lần lượt 15-17 năm tù, 12-13 năm tù và 3-4 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 24-30 tháng tù đến 8-9 năm tù.

Theo cáo buộc, Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ thuộc sở hữu của Công ty LanQ. Năm 2019, ông Nguyễn Mạnh Quyền đại diện Công ty LanQ ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ông Quyền đã bàn và thống nhất với Phạm Văn Cách việc Công ty LanQ sẽ tổ chức đấu thầu, Công ty Sơn Lâm hỗ trợ thủ tục hồ sơ đảm bảo trúng thầu với giá cao.

Trên cơ sở kết quả đấu thầu, đầu năm 2020, Công ty LanQ và Công ty Sơn Lâm ký hợp đồng mua bán thuốc trị giá lên đến hơn 64 tỷ đồng.

Theo hợp đồng này, Công ty Sơn Lâm là đơn vị cung cấp toàn bộ vị thuốc cho Công ty LanQ. Song thực tế LanQ chỉ mua một số lượng rất ít thuốc của Sơn Lâm, còn lại mua của Công ty cổ phần đông dược Hà Nội CQB.

Để hợp thức hồ sơ theo kết quả đấu thầu, Nguyễn Mạnh Quyền thừa nhận đã gắn nhãn mác, bao bì cho các vị thuốc mua của Công ty CQB.

Bị cáo Trương Thị Thu Hương (Ảnh: Nguyễn Hải).

"Thực tế có những vị thuốc của Công ty CQB chất lượng tốt hơn", bị cáo Quyền khai và cho biết để hợp thức hóa nguồn tiền đầu ra của thuốc, Phạm Văn Cách cung cấp hóa đơn khớp với số lượng thuốc đã xuất.

Sau khi trúng thầu, để đưa thuốc vào bệnh viện, Công ty Sơn Lâm đến trực tiếp các bệnh viện, trung tâm y tế huyện ký hợp đồng. Quá trình này, ông Cách đã thỏa thuận chi hối lộ tổng 71 tỷ đồng cho 18 lãnh đạo, cán bộ của 13 bệnh viện để được tạo điều kiện.

Trong đó người nhận nhiều nhất là ông Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM, với tổng số tiền lên đến 47 tỷ đồng.