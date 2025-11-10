Công an, quân đội sẵn sàng đảm bảo an toàn bầu cử ở TPHCM

UBND TPHCM vừa ban hành Chỉ thị 04 về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trước đó, Quốc hội đã quyết định thời điểm bầu cử là ngày 15/3/2026.

Theo UBND TPHCM, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và thành phố.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh đất nước đã đạt được nhiều thành tựu toàn diện sau gần 40 năm đổi mới, vị thế quốc tế ngày càng lớn mạnh; việc triển khai mô hình tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là hành trang mới, tạo khí thế mới, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra tại TPHCM tháng 5/2021 (Ảnh: Q.Huy).

Chỉ thị của UBND TPHCM đặt yêu cầu cuộc bầu cử diễn ra thành công, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Trong kỳ bầu cử, Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM trong việc tham mưu việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, phường, xã, đặc khu triển khai công tác bầu cử theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền; chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí, xuất bản, truyền thanh, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở tổ chức tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, chính xác trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện.

Sở Dân tộc và Tôn giáo chịu trách nhiệm xác định các địa bàn có yếu tố dân tộc, tôn giáo, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn việc lập danh sách cử tri và phân bổ đại biểu HĐND. Sở Dân tộc và Tôn giáo cần tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, tín đồ tôn giáo chấp hành nghiêm pháp luật, phát huy quyền làm chủ, quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử.

Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số toàn diện trong công tác bầu cử, xây dựng hệ thống quản lý cử tri kết nối cơ sở dữ liệu dân cư. Đơn vị đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng, giám sát kỹ thuật trước - trong - sau bầu cử.

UBND TPHCM giao Bộ Tư lệnh chủ trì, phối hợp với Công an TPHCM và các cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai phương án bảo đảm quốc phòng, an ninh và an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử trên địa bàn. Ban Chỉ huy Quân sự phường, xã, đặc khu nắm chắc tình hình, duy trì lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với lực lượng công an cùng cấp bảo vệ khu vực bỏ phiếu, điểm kiểm phiếu, trụ sở Ủy ban bầu cử và các khu vực trọng điểm.

Các đơn vị tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với tình huống thiên tai, cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cử tri và nhân sự phục vụ bầu cử. Lãnh đạo TPHCM yêu cầu Bộ Tư lệnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về quốc phòng - an ninh, không để bị động, bất ngờ.

Công an TPHCM phối hợp với các sở, ngành xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử. Lực lượng cũng chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn nhân sự, địa điểm, tài liệu và hạ tầng phục vụ bầu cử; phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi xuyên tạc, gây rối, phá hoại, vi phạm pháp luật về bầu cử.

Công an TPHCM phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, phòng chống tấn công mạng, bảo vệ dữ liệu bầu cử; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, trực 24 giờ, bảo đảm an toàn, thông suốt trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.

Chỉ thị cũng nêu rõ, chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TPHCM về toàn bộ công tác tổ chức, kết quả cuộc bầu cử tại địa bàn phụ trách.