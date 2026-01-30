Tổng thống Trump áp thuế các nước cung cấp dầu cho Cuba

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp cho phép Mỹ áp thuế đối với hàng hóa từ các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba. Ông Trump cáo buộc Cuba gây ảnh hưởng đến "sự an toàn, an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ".

Theo văn bản được công bố trên trang web của Nhà Trắng, "một khoản thuế bổ sung có thể được áp dụng đối với hàng nhập khẩu là sản phẩm của một quốc gia trực tiếp hoặc gián tiếp bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba".

Mức thuế cụ thể hiện vẫn chưa được xác định. Sắc lệnh của Tổng thống Trump viện dẫn sự hợp tác giữa Cuba và Nga là một trong những lý do cho biện pháp này.

Ngoài cảnh báo áp thuế, Tổng thống Trump cũng ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan tới Cuba.

Trước đó, Tổng thống Trump hôm 11/1 tuyên bố sẽ không còn bất kỳ dầu mỏ hay tiền bạc nào từ Venezuela chảy sang Cuba, đồng thời gợi ý Cuba nên đạt được một thỏa thuận với Washington “trước khi quá muộn”.

Ông Trump cũng cho rằng Cuba đã dựa vào lượng lớn dầu mỏ và tiền bạc từ Venezuela trong nhiều năm.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Mỹ mở chiến dịch đột kích vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ ông.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã bác bỏ lời đe dọa của nhà lãnh đạo Mỹ, cho rằng Washington không có thẩm quyền để ép Cuba phải ký kết bất kỳ thỏa thuận nào.

“Cuba là một quốc gia tự do, độc lập và có chủ quyền. Không ai có quyền ra lệnh cho chúng tôi phải làm gì. Cuba không tấn công ai. Cuba đã bị Mỹ tấn công suốt 66 năm qua. Cuba không đe dọa. Cuba chuẩn bị sẵn sàng, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc đến giọt máu cuối cùng”, Chủ tịch Miguel Diaz-Canel viết trên mạng xã hội.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cũng tuyên bố Cuba có quyền nhập khẩu nhiên liệu từ bất kỳ nhà cung cấp nào sẵn sàng xuất khẩu. Ông cũng phủ nhận việc Cuba nhận được bất kỳ khoản bồi hoàn tài chính hay “lợi ích vật chất” nào để đổi lấy các dịch vụ an ninh cung cấp cho bất kỳ quốc gia nào.

Tổng thống Trump tuyên bố, ông “muốn chăm lo” cho những người Cuba bị “buộc phải rời khỏi” đất nước, gọi họ là “những công dân tuyệt vời của nước Mỹ”.

Tuy nhiên, Chủ tịch Cuba Diaz-Canel phản bác gay gắt, cho rằng công dân Cuba đã bị lôi kéo sang Mỹ theo các đạo luật ưu ái người di cư Cuba, và hiện nay họ đang phải gánh chịu hậu quả của “chính sách thất bại” đó.

Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt khiến nền kinh tế Cuba gặp nhiều khó khăn trong hàng chục năm qua. Trong những tuần gần đây, các quan chức Mỹ tiếp tục gia tăng giọng điệu cứng rắn đối với Cuba.

Cuba phụ thuộc vào dầu thô và nhiên liệu nhập khẩu, chủ yếu từ Venezuela, và một phần nhỏ hơn từ Mexico, mua trên thị trường mở để duy trì hoạt động của các nhà máy điện và phương tiện giao thông.

Khi năng lực lọc dầu của Venezuela suy giảm trong những năm gần đây, nguồn cung dầu thô và nhiên liệu cho Cuba cũng giảm theo. Tuy vậy, quốc gia Nam Mỹ này vẫn là nhà cung cấp lớn nhất, với khoảng 26.500 thùng/ngày được xuất khẩu trong năm ngoái. Con số này đáp ứng khoảng 50% mức tiêu thụ dầu của Cuba.