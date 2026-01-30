TPHCM công khai danh sách cử tri trong kỳ bầu cử trước ngày 3/2

Ngày 30/1, ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Giám đốc Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử TPHCM), đã thông tin về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn. Hiện tại, công tác tổ chức và triển khai bầu cử tại TPHCM đã đi được nửa chặng đường.

Trong đó, thành phố đã hoàn thiện các công việc trọng tâm gồm thành lập Ủy ban bầu cử cấp thành phố, các tổ chức phụ trách bầu cử, ủy ban bầu cử tại 168 phường, xã. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai đồng bộ các bước tiếp theo trong quy trình bầu cử.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Tấn Phong (Ảnh: Q.Huy).

Công tác lập danh sách cử tri và thành lập các tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu đang được TPHCM thực hiện đúng quy định. Các công việc này dự kiến hoàn thành trước ngày 31/1.

Theo đại diện cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử TPHCM, danh sách cử tri sẽ được niêm yết công khai trước ngày 3/2 để cử tri theo dõi, phản ánh, kiến nghị nếu có. Trên cơ sở danh sách cử tri chính thức, các địa phương tiến hành phát thẻ cử tri và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị cần thiết khác.

Thời gian qua, lãnh đạo UBND TPHCM đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với Đảng ủy Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nhằm nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Ủy ban bầu cử TPHCM cũng duy trì chế độ họp định kỳ hai tuần một lần để định hướng, chỉ đạo xuyên suốt, bảo đảm công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử tại TPHCM được thực hiện đúng tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương và quy định của pháp luật; chưa phát sinh vấn đề nổi cộm hay tình huống phức tạp cần xử lý.

“Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác bầu cử trên địa bàn TPHCM sẽ bảo đảm đúng quy định và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân”, ông Nguyễn Tấn Phong kỳ vọng.

Vừa qua, Hội đồng bầu cử quốc gia vừa chấp thuận đề nghị tổ chức các điểm bỏ phiếu sớm tại TPHCM trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2030.

TPHCM được tổ chức bầu cử sớm hơn 17 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc (15/3) tại 4 khu vực thuộc Ủy ban bầu cử phường Tam Thắng, phường Phước Thắng, xã Long Sơn.

Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội, TPHCM có 13 đơn vị bầu cử, tổng số đại biểu được bầu là 38 người. Trong đó, 12 đơn vị bầu 3 đại biểu từ 5 người ứng cử tại mỗi đơn vị; 1 đơn vị bầu 2 đại biểu từ 4 người ứng cử tại mỗi đơn vị.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND, tổng số đơn vị bầu cử của TPHCM là 42, với 125 đại biểu được bầu. Trong đó, 41 đơn vị bầu 3 đại biểu từ 5 người ứng cử tại mỗi đơn vị; 1 đơn vị bầu ra 2 đại biểu từ 3 người ứng cử tại mỗi đơn vị.