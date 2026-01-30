Thời gian công bố điểm thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội

Trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS. TS Vũ Duy Hải - Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐH) cho biết, dự kiến ngày 3/2, nhà trường sẽ công bố điểm thi đợt 1, kỳ thi đánh giá tư duy năm 2026.

Cùng với đó, nhà trường cũng công bố thông tin thủ khoa đợt 1 của kỳ thi này.

Cũng theo PGS.TS Vũ Duy Hải, công tác chấm thi vẫn đang được tiến hành. Điểm khác biệt, trong khi một số kỳ thi khác chia đều số điểm ở các câu theo kiểu "cào bằng", ở kỳ thi đánh giá tư duy, chia đều các câu hỏi khó và dễ.

Trong đó, câu khó sẽ được chấm điểm cao và câu dễ điểm thấp. Điều này giúp đảm bảo công bằng cho các thí sinh và có tính phân loại tốt.

Sự công bằng cũng được chú trọng khi đề thi phân bố đều, không có tình trạng, đề đợt này khó/hoặc dễ hơn đề đợt kia.

Thí sinh đăng ký thi đánh giá tư duy tại Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Duy Thành).

Trước đó, ngày 24/1, gần 17.000 thí sinh dự thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là những thí sinh tranh suất vào đại học đầu tiên của năm 2026 bằng kỳ thi riêng.

Đợt 1 năm nay, ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức 3 kíp thi vào ngày thứ 7 và sáng chủ nhật (24-25/1), tại 28 điểm thi ở Hà Nội và 10 tỉnh thành phố khác gồm: Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng.

Trong đó, cụm điểm thi có số lượng thí sinh thi đông nhất là tại ĐH Bách khoa Hà Nội với 2.937 thí sinh.

Điểm thi có số lượng thí sinh thi ít nhất là tại khu vực Tây Bắc (điểm thi tại tỉnh Lào Cai) có 88 thí sinh.

Trả lời phóng viên Dân trí trước đó, TS Lê Đình Nam, Phó trưởng Ban tuyển sinh – Hướng nghiệp, ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay, so với đợt 1 năm ngoái, thí sinh đăng ký dự thi đánh giá tư duy đợt 1 năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái (tăng 22%). Trong đó, có khoảng 2.000 thí sinh đang học lớp 10 và 11.

Hiện có gần 50 trường đại học sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh với nhiều nhóm ngành.

Theo nhà trường, cấu trúc đề thi và bài thi được giữ ổn định. Đề thi được cập nhật và bổ sung hàng năm, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông hiện nay, nhiều câu hỏi mang tính thời sự hấp dẫn.