Thủ tướng: “Không để tình trạng 1km cao tốc mười mấy nhà thầu cùng làm"

Lưu ý này được Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (GTVT), đề cập khi chủ trì phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo, sáng 30/1.

Theo người đứng đầu Chính phủ, bên cạnh bảo đảm tiến độ các dự án, phải bảo đảm chất lượng, an toàn, các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, đặc biệt là quan tâm đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong vùng dự án di dời đến nơi ở mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ảnh: Đoàn Bắc).

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị rà soát việc triển khai các dự án giao địa phương thực hiện và làm rõ những vướng mắc cần tháo gỡ, như dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Cao Lãnh - An Hữu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Vành đai 3 TPHCM, đường cao tốc Đông - Tây đoạn Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng…

Đặc biệt, Thủ tướng quán triệt không để tình trạng "1km đường cao tốc nhưng có tới mười mấy nhà thầu cùng làm", dẫn tới chậm trễ và dễ phát sinh tiêu cực.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, các địa bàn miền núi rất khó khăn như Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Tuyên Quang phải chú ý, ưu tiên phát triển hệ thống giao thông đường bộ cao tốc để phát triển nhanh, làm thay đổi các vùng đất này. Các địa phương cũng phải chủ động, tích cực, nỗ lực theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", không trông chờ, ỷ lại.

Đặc biệt, Thủ tướng nêu rõ cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc ngay từ đầu, rà soát lại các dự án, công trình quan trọng để điều chỉnh kịp thời, tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Theo lãnh đạo Chính phủ, các đơn vị có thể thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trước, trong và sau khi thực hiện xây dựng công trình, cơ quan thanh tra phải tích cực vào cuộc hơn nữa, không để "khuyết điểm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn".

“Tinh thần là ai sai thì phải xử lý nhưng không để ách tắc, chậm trễ công việc, dự án”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng nêu rõ đến năm 2030, chúng ta phải hoàn thành 5.000km đường bộ cao tốc, do đó phải có giải pháp ngay về phân bổ nguồn lực, chuẩn bị dự án, triển khai ngay với tinh thần "không lãng phí một ngày, không chậm chễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng, không để bị động trong một năm”.

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2021-2025, việc xây dựng hạ tầng giao thông đã có bước tiến vượt bậc, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Cũng trong năm 2025, các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức thành công 3 buổi lễ khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình lớn, trọng điểm phát triển hạ tầng kinh tế xã hội quốc gia với tổng số 564 công trình, dự án tại 34 tỉnh, thành phố với tổng mức đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng.