Vụ rơi máy bay quân sự: Phi công tránh xa khu dân cư trước khi nhảy dù

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, thực hiện kế hoạch huấn luyện của đơn vị, Trung úy phi công Đinh Thành Trung, Trung đoàn không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, điều khiển máy bay Yak-130 thực hiện bài bay (bài 5+3), được lệnh cất cánh lúc 7h27 ngày 28/1.

Trong quá trình bay, máy bay gặp sự cố, mất liên lạc lúc 7h44. Phi công Đinh Thành Trung nỗ lực xử lý, khắc phục sự cố kỹ thuật nhưng không được.

Khu vực máy bay gặp sự cố (Ảnh: Minh Trung).

Phi công đã điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư; khi chọn được vị trí, phi công bật dù thoát hiểm an toàn và được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện.

Hiện tại, sức khoẻ phi công đã bình phục.

Máy bay va vào núi Hòn Vinh (khu vực phường Đông Hoà, tỉnh Đắk Lắk), không ảnh hưởng đến người dân và các công trình, khu vực dân cư.

Rất đông người dân tập trung tại khu vực nghi máy bay quân sự bị rơi (Ảnh: Uy Nguyễn).

Đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân; phối hợp với chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn để tiếp cận vị trí máy bay gặp sự cố.

Ngày 28/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị đang điều trị cho một phi công bị thương và đã chụp X-Quang, CT Scan đều không phát hiện bất thường.

"Sức khỏe của phi công đã tạm ổn. Chúng tôi đang tổng hợp làm báo cáo thông tin cụ thể về tình hình sức khỏe của phi công để gửi cho cấp trên”, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho hay.