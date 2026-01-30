Lắp đèn siêu sáng chiếu thẳng mặt người đi đường, loạt tài xế bị xử phạt

Ghi nhận của phóng viên Dân trí đêm 29/1, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập tổ công tác gồm 6 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý các trường hợp ô tô độ còi, lắp đèn siêu sáng gây chói, lóa mắt người tham gia giao thông. Địa điểm xử lý vi phạm tại nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi.

Để xử lý cả các trường hợp tài xế né tránh việc kiểm tra, tổ công tác đã cử cán bộ đứng cách điểm chốt công khai khoảng 200m, sau đó CSGT sẽ sử dụng bộ đàm để thông báo trường hợp vi phạm di chuyển từ xa đi tới điểm lập chốt.

Lúc 21h, tổ công tác phát hiện xe tải chở rác BKS 29H-063.xx, do tài xế P.Q.C. (SN 1976, trú tại Hà Nội) điều khiển, lắp thêm đèn siêu sáng phía đầu ô tô nên yêu cầu tài xế dừng phương tiện để kiểm tra.

Tại chốt CSGT, tài xế C. cho biết bản thân là người làm thuê, nam tài xế đang chở rác thải từ trung tâm Hà Nội lên bãi rác ở Sóc Sơn để đổ.

"Hai chiếc đèn siêu sáng này là do tôi mua về, lắp vào, do tuyến đường lên bãi rác rất tối, hệ thống đèn nguyên bản của xe không đảm bảo độ sáng nên tôi đã lắp thêm. Hôm nay đi trong nội thành tôi quên không tắt đi. Tôi biết việc làm của mình là sai và xin đóng tiền phạt", anh C. trình bày với cảnh sát.

Với vi phạm nêu trên, tài xế C. sẽ bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt 1,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, cảnh sát luôn sử dụng thiết bị nghiệp vụ, camera để ghi lại quá trình xử lý vi phạm để đảm bảo tính khách quan.

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Diệu Phú (trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, bản thân chị từng là "nạn nhân" của việc bị ô tô lắp đèn siêu sáng và chiếu thẳng vào mặt, khi chị đang điều khiển xe máy trên đường. Thực sự là rất khó chịu và nguy hiểm.

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác phát hiện ô tô đầu kéo biển kiểm soát 29H-893.xx do anh Q.V.V. (SN 1992, quê Thanh Hóa) điều khiển, đi từ đường Vành đai 3 trên cao xuống đường Nguyễn Xiển, phía trước đầu xe có lắp đèn siêu sáng gây chói, lóa với người đi đường.

Làm việc với cảnh sát, tài xế V. thừa nhận hành vi vi phạm và cho rằng "hôm nay quên không tắt đèn khi di chuyển trong nội thành".

Lực lượng cảnh sát giao thông sau đó đã lập biên bản xử phạt với tài xế V., đồng thời yêu cầu nam tài xế phải khắc phục, tháo gỡ các thiết bị đèn siêu sáng trên xe.

Lúc 22h30, tổ công tác tiếp tục phát hiện anh P.N.V. (SN 1983, quê Hưng Yên), điều khiển ô tô tải BKS 29H-771.xx có hành vi vi phạm tương tự 2 tài xế nêu trên.

"Do đèn nguyên bản của xe không đáp ứng được độ sáng khi phải di chuyển trong những cung đường thiếu sáng, hoặc trong các khu công trình... nên tôi đã liều lắp thêm đèn trên xe. Tôi nhận thức được hành vi này có thể gây khó chịu cho người khác. Đây là lần đầu tôi vi phạm, tôi mong các đồng chí bỏ qua giúp", nam tài xế trình bày với tổ công tác.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Đình Tùng, tổ trưởng tổ công tác cho biết, việc các tài xế ô tô độ, chế, sử dụng còi hơi có công suất lớn gây ô nhiễm tiếng ồn, đặc biệt tại khu vực đô thị, ảnh hưởng đến đời sống người dân, nhất là vào ban đêm.

Bên cạnh đó, hành vi lắp thêm đèn siêu sáng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do gây lóa mắt, “mù tạm thời” đối với người đi ngược chiều. Thời gian tới, đơn vị này sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.