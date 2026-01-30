Thường xuyên mất gà, người dân đặt bẫy dính mèo rừng quý hiếm

Ngày 30/1, thông tin từ Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), đơn vị vừa phối hợp Hạt Kiểm lâm Bạc Liêu tiếp nhận và thả một cá thể mèo rừng về môi trường tự nhiên tại Khu bảo tồn loài - sinh cảnh vườn chim Bạc Liêu.

Cá thể mèo rừng thuộc loài động vật quý hiếm được ngành chức năng tiếp nhận, thả về môi trường tự nhiên để thực hiện công tác bảo tồn (Ảnh: CTV).

Trước đó, anh Đ.M.G. (trú tại phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) đến UBND phường Bạc Liêu tự nguyện giao nộp một cá thể mèo rừng nặng khoảng 2,5kg.

Theo thông tin từ anh G., gần đây gà nuôi nhà của anh thường xuyên bị mất nhưng không rõ nguyên nhân. Anh G. quyết định đặt bẫy trong chuồng gà. Chiều tối 28/1, anh bắt được một con mèo rừng dính bẫy.

Thấy đây là loài động vật hoang dã nên anh G. trình báo với cơ quan chức năng địa phương. Theo Hạt Kiểm lâm Bạc Liêu, mèo rừng thuộc loài nguy cấp quý hiếm.

Sau khi tiếp nhận cá thể mèo rừng từ người dân, các đơn vị đã lập biên bản và xử lý theo đúng quy định của pháp luật về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm, động vật rừng thông thường và thực thi công ước quốc tế về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.