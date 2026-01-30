TPHCM đã lắp bao nhiêu tủ đổi pin xe điện trên vỉa hè?

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TPHCM, cơ quan này đã cấp phép 91 vị trí tủ đổi pin trên vỉa hè (trên các tuyến như: Hai Bà Trưng, Huyền Trân Công Chúa, Lê Lai, Vành Đai Trong, Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thái Học, Lê Quý Đôn…).

Đồng thời, 101 vị trí đủ điều kiện để thực hiện lắp đặt tủ đổi pin trên vỉa hè cũng đang được công bố trên website của Sở. Đơn vị này vẫn đang tiếp tục rà soát các vị trí đủ điều kiện để công bố trong thời gian sắp tới.

Một tủ đổi pin dành cho xe máy điện tại phường Xóm Chiếu, TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Tủ đổi pin lắp đặt trên vỉa hè được Sở Xây dựng cấp phép sử dụng tạm thời hè phố theo quy định tại Nghị định số 165/2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Các vị trí lắp đặt tủ đổi pin phải đảm bảo yêu cầu: Không thực hiện lắp đặt tại khu vực giao lộ, lối ra vào, vạch đi bộ, lối đi người khuyết tật, khu vực có nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu hoặc không đảm bảo phần vỉa hè còn lại tối thiểu 1,5m dành cho lưu thông bộ hành.

Ngoài ra, các tủ đổi pin được lắp đặt mang tính di động cao. Sở Xây dựng cho biết đã giao các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra tình hình thực hiện của các doanh nghiệp, trường hợp các doanh nghiệp lắp đặt không đúng theo yêu cầu gây cản trở giao thông, bắt buộc phải tháo dỡ và thu hồi ngay.

Ngoài ra, cơ quan này đang hoàn chỉnh báo cáo cuối kỳ Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố. Trong đó xây dựng lộ trình 100% phương tiện xe mô tô, xe gắn máy tham gia hoạt động xe công nghệ chở khách và hàng hóa là phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh (khoảng 400.000 phương tiện) và đề xuất một số chính sách hỗ trợ để người dân chuyển đổi sang xe điện.

Đề án dự báo đến năm 2030, TPHCM có 1,2 triệu xe máy điện và cần phát triển trên 25.000 trụ sạc/tủ đổi pin công cộng cho xe máy điện.