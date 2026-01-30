Tài xế lái xe bồn xả nước thải ra đường ở TPHCM bị phạt 3 triệu đồng

Ngày 30/1, Đội CSGT An Lạc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T.L. (SN 1976, ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) do điều khiển xe chở chất thải để nước chảy xuống mặt đường, gây mất an toàn giao thông.

Theo quy định, với hành vi nêu trên, tài xế bị xử phạt 3 triệu đồng.

CSGT lập biên bản đối với tài xế lái xe bồn để nước thải tràn xuống đường ở xã Bà Điểm (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, như Dân trí đưa tin, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xe bồn trộn bê tông xả nước thải trong lúc lưu thông trên đường. Hình ảnh từ clip cho thấy, xe bồn mang biển số 62C-100.xx đang di chuyển thì bất ngờ để nước thải từ bồn chứa chảy tràn xuống mặt đường, kéo dài hơn 5m.

Thời điểm xảy ra sự việc, nhiều học sinh đi bộ và người điều khiển xe máy lưu thông qua khu vực suýt bị nước bẩn văng trúng người, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xe bồn trộn bê tông xả thải trên đường ở xã Bà Điểm (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngay sau khi nắm thông tin, Đội CSGT An Lạc đã nhanh chóng xác minh và mời tài xế lên làm việc. Tại trụ sở công an, nam tài xế thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết vụ việc xảy ra vào lúc 17h23 ngày 26/1 tại giao lộ Thanh Niên - Nguyễn Văn Bứa, xã Bà Điểm (TPHCM).

Lực lượng CSGT khuyến cáo, các tài xế điều khiển phương tiện chở vật liệu, chất thải cần kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật của xe, che chắn và đóng kín bồn chứa trước khi lưu thông, tuyệt đối không để rò rỉ nước thải ra mặt đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.