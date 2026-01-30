Tài xế ô tô phóng ngược chiều đường bị phạt 19 triệu đồng

Sáng 30/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình vừa lập biên bản xử phạt đối với anh N.V.H. (SN 1978, trú tại phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình) do có hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều.

Với vi phạm nêu trên, anh H. sẽ bị phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Tài xế H. tại cơ quan công an (Ảnh: Cục CSGT).

Theo Cục CSGT, vào lúc 6h26 ngày 23/1, tại quốc lộ 38 thuộc phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình, anh H. điều khiển xe tải biển số 30X-89.xx đi ngược chiều tại khu vực có biển “cấm đi ngược chiều”. Hành vi vi phạm của nam tài xế đã bị người dân ghi nhận và gửi tới Cục CSGT.

Sau khi nhận được chỉ đạo của Cục CSGT, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã xác minh, mời tài xế vi phạm lên trụ sở để làm việc.

