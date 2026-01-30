Ông Trump nói đang lên kế hoạch đàm phán với Iran, không muốn tấn công

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Tôi đã và đang lên kế hoạch cho việc đó”, Tổng thống Trump nói khi được hỏi liệu ông có cuộc nói chuyện nào với Iran trong vài ngày qua hay không. Nhưng ông không nói rõ đã nói chuyện với ai.

Phát biểu với các phóng viên tại Trung tâm Kennedy, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng: "Chúng tôi có rất nhiều tàu lớn, rất mạnh đang hướng đến Iran, và sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi không phải sử dụng chúng”.

“Tôi đã nói với họ hai điều. Thứ nhất, không có vũ khí hạt nhân. Và thứ hai, hãy ngừng trấn áp người biểu tình", ông Trump cho biết thêm.

Những diễn biến mới nhất này diễn ra sau khi Washington triển khai một nhóm tàu ​​sân bay tấn công đến Trung Đông hồi đầu tuần này. Hôm 28/1, Tổng thống Trump cảnh báo một “hạm đội khổng lồ” đang hướng về Iran và thời gian để Tehran đạt được thỏa thuận "đang cạn dần”.

Đáp lại, Iran đã đưa ra một loạt cảnh báo hôm 29/1 về hành động quân sự tiềm tàng của Mỹ và đã bắt đầu tăng cường chuẩn bị năng lực quân sự cho một cuộc xung đột có thể xảy ra.

Trước đó cùng ngày, quốc gia Hồi giáo này cũng tuyên bố đã đưa vào biên chế 1.000 máy bay không người lái "chiến đấu chiến lược" do nước này tự sản xuất, theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim.

Các máy bay không người lái này được phân bổ cho lực lượng lục quân, phòng không, hải quân và không quân theo lệnh của Tư lệnh Lục quân Amir Hatami, và có khả năng tấn công các mục tiêu cố định hoặc di động trên bộ, trên biển và trên không.

"Quân đội Iran tập trung ưu tiên bảo toàn các lợi thế chiến lược để đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành động gây hấn nào", Tư lệnh Hatami tuyên bố.

Nước này cũng thông báo, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) sẽ tiến hành các cuộc tập trận "bắn đạn thật" trong hai ngày 1 và 2/2 tới tại eo biển Hormuz, một điểm nút giao thông quan trọng cho 20% dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của thế giới, theo Press TV.