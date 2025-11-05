Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 14 bàn chuyện chọn nhân sự cho khóa mới

Sáng 5/11, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị tập trung vào hai nội dung lớn, gồm: Nhóm vấn đề về công tác Đại hội XIV của Đảng; Nhóm vấn đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 14.

Chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Hội nghị Trung ương 14 khai mạc trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu công tác năm 2025, các mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 và công việc chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư cho biết Hội nghị Trung ương 13 đã biểu quyết thống nhất, tập trung cao, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (chưa bao gồm các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư đủ điều kiện tái cử và trường hợp đặc biệt) cơ bản đảm bảo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, địa bàn, lĩnh vực công tác.

“Đây là cơ sở, kinh nghiệm hết sức quan trọng để tiếp tục kế thừa, phát huy trong công tác chuẩn bị, lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tại Hội nghị lần này, Ban chấp hành Trung ương sẽ cho ý kiến về số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư nhiệm kỳ Đại hội XIV và lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV.

Việc chuẩn bị nhân sự cho khóa mới, theo Tổng Bí thư Tô Lâm, là công việc đặc biệt hệ trọng, là cốt lõi của cốt lõi vì mọi việc đều quyết định bởi con người.

Tổng Bí thư nhấn mạnh lựa chọn giới thiệu nhân sự cho Ban lãnh đạo cao nhất của Đảng để lãnh đạo triển khai thực hiện các mục tiêu rất cao, rất quyết liệt của phát triển đất nước trong giai đoạn mới nên càng phải kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác.

Nhìn lại nhiệm kỳ XIII, Tổng Bí thư đánh giá chúng ta đã giữ vững định hướng chiến lược; kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thúc đẩy hoàn thiện thể chế; kiên định ổn định vĩ mô; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; củng cố quốc phòng - an ninh; mở rộng đối ngoại và hội nhập sâu rộng.

"Nhiều chủ trương lớn được thể chế hóa, nhiều điểm nghẽn được tháo gỡ, nhiều quyết sách mang tính đột phá được triển khai. Chúng ta đã làm được những việc có thể coi là kỳ tích", Tổng Bí thư ghi nhận.

Với tinh thần tự soi, tự sửa, Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu đóng góp ý kiến để Trung ương khóa XIV khắc phục những hạn chế, khuyết điểm như: một số chính sách chậm đi vào cuộc sống; phân cấp, phân quyền chưa thật thông suốt; tổ chức bộ máy có nơi tinh gọn nhưng chưa đi đôi với nâng cao hiệu lực, hiệu quả; các “điểm nghẽn” về đất đai, thị trường vốn, lao động có kỹ năng... xử lý chưa dứt điểm...

Về vấn đề tổ chức bộ máy, lãnh đạo Đảng cho rằng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp giúp cấp tỉnh tập trung chiến lược, quy hoạch, điều phối liên vùng và các dịch vụ công cấp độ cao, trong khi xã bám dân, giải quyết nhanh nhu cầu hàng ngày.

"Khi ranh giới hành chính được sắp xếp lại, ta có cơ hội tái cấu trúc mạng lưới đô thị - nông thôn, hình thành các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế, khai thác quy mô thị trường lớn hơn và giảm chi phí giao dịch cho doanh nghiệp, người dân", Tổng Bí thư nói.

Theo chương trình, Hội nghị Trung ương 14 làm việc từ 5/11 đến ngày 6/11. Tổng Bí thư kỳ vọng Hội nghị Trung ương 14 sẽ tạo đồng thuận rất cao về tầm nhìn phát triển và những định hướng chiến lược trình Đại hội XIV; Danh sách nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực sự tiêu biểu, bảo đảm tính kế thừa và đột phá; Khuôn khổ thể chế cho một bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...

Ảnh: Phạm Thắng