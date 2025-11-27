Bộ trưởng lo thua kiện nếu nhà sản xuất thuốc lá điện tử "đâm đơn"

Điều này được Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng chia sẻ khi giải trình cuối phiên thảo luận về dự án Luật Đầu tư sửa đổi, sáng 27/11.

Liên quan quy định cấm kinh doanh thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, Bộ trưởng cho biết tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo luật đã bổ sung quy định về cấm kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

“Dự thảo không quy định trường hợp loại trừ, vì không có cơ sở pháp lý, chính trị và thực tiễn cụ thể để quy định các trường hợp được phép thực hiện đầu tư kinh doanh loại hàng hóa này. Đồng thời, luật quy định xử lý chuyển tiếp đối với dự án đầu tư sản xuất thiết bị điện tử cho thuốc lá điện tử”, ông Thắng thông tin.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng (Ảnh: Hồng Phong).

Bộ trưởng cho biết sẽ tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội để bổ sung các chất ma túy và chất hướng thần vào dự thảo luật, phối hợp với Bộ Công an và Bộ Y tế để điều chỉnh cho chặt chẽ, nhằm ngăn ngừa và có trường hợp loại trừ, ví dụ liên quan đến sản xuất theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Liên quan quy định về xử lý chuyển tiếp với các dự án đầu tư sản xuất thiết bị điện tử cho thuốc lá đã được cấp phép trước Nghị quyết 173 của Quốc hội, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) đề nghị thời gian chuyển tiếp tối đa là 12 tháng, không nên kéo dài.

Giải thích cho quy định này, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 173, lúc đó đã có một số ít nhà máy đang sản xuất tại Việt Nam.

“Nghị quyết 173 quy định cứng. Các hiệp hội doanh nghiệp đã yêu cầu, nếu không có phương án xử lý chuyển tiếp, họ sẽ kiện. Chúng ta sẽ thua kiện vì việc quyết định được đưa ra khi máy móc của họ đang sản xuất và họ xuất khẩu. Do đó, bắt buộc phải có điều khoản chuyển tiếp cho các nhà máy đã hoạt động trước đó cho đến khi hết thời hạn của họ”, ông Thắng nói.

Dù vậy, ông khẳng định “tuyệt đối không cho phép dự án mới”.

Đối với các góp ý về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đại diện cơ quan soạn thảo cho hay Bộ Tài chính đã phối hợp các bộ, ngành rà soát, tinh gọn, cắt giảm tối đa các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Ban đầu, Chính phủ dự kiến cắt khoảng 25 ngành nghề nhưng sau khi rà soát quyết liệt, dự kiến tối thiểu sẽ cắt được đến 50 ngành nghề.

Bộ trưởng nhấn mạnh đây là nỗ lực rất lớn và Thủ tướng cũng đã giao Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp các bộ ngành rà soát, cắt giảm thêm.

Sau khi luật có hiệu lực, Chính phủ sẽ giao các bộ ngành sửa đổi điều kiện kinh doanh, chuyển sang hậu kiểm, kiểm soát bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn để bảo đảm thực hiện quyền tự do kinh doanh.

Phiên thảo luận về dự án Luật Đầu tư sửa đổi sáng 27/11 (Ảnh: Hồng Phong).

Liên quan phân cấp, phân quyền trong chấp thuận chủ trương đầu tư, Bộ trưởng cho biết luật trước đó đã phân cấp thẩm quyền của Thủ tướng cho UBND cấp tỉnh đối với 8 nhóm dự án, trong đó có dự án di dân tái định cư quy mô lớn, dự án cảng hàng không, cảng biển. Dự thảo luật lần này không quy định mới.

Bên cạnh đó, Luật Đất đai 2024 và Luật Lâm nghiệp đã phân cấp thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ cho HĐND cấp tỉnh. Dự thảo Luật Quy hoạch sửa đổi cũng dự kiến tiếp tục phân cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch của Quốc hội và Thủ tướng.

Vì vậy, theo Bộ trưởng, dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi quy định phân cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội xuống Thủ tướng nhằm cải cách thủ tục, bảo đảm đồng bộ với các luật liên quan.