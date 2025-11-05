Hội nghị Trung ương 14 khai mạc, bàn về công tác Đại hội XIV của Đảng

Sáng 5/11, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị Trung ương 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tập trung vào hai nội dung lớn, đó là: Nhóm vấn đề về công tác Đại hội XIV của Đảng; Nhóm vấn đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 14 (Ảnh: Phạm Thắng).

Trong từng nhóm vấn đề sẽ có nhiều nội dung cụ thể, đặc biệt trong nhóm vấn đề về Công tác Đại hội XIV của Đảng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ thời gian gấp, công việc nhiều, yêu cầu cao, nhưng càng trong thời khắc quyết định, chúng ta càng phải nỗ lực, tranh thủ thời gian, làm việc với tinh thần vượt qua thách thức, vượt qua chính mình với tư duy chiến lược và hành động quyết liệt vì lợi ích quốc gia - dân tộc, vì vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 14 (Ảnh: Phạm Thắng).

Tổng Bí thư đề nghị các Ủy viên Trung ương tham dự Hội nghị nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, phát huy trí tuệ tập thể, thẳng thắn, xây dựng, quyết đoán trong lựa chọn phương án tối ưu vì lợi ích quốc gia - dân tộc, cũng như trong đóng góp ý kiến với các nội dung trong chương trình nghị sự của Hội nghị.

Theo chương trình, Hội nghị Trung ương 14 làm việc đến ngày 6/11.