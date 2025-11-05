Trung ương cho ý kiến về số lượng và lựa chọn nhân sự Bộ Chính trị khóa mới

Thông tin này được Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII, sáng 5/11.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Hội nghị Trung ương 14 khai mạc trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu công tác năm 2025, các mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 và công việc chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lựa chọn nhân sự là công việc đặc biệt hệ trọng

Hội nghị lần này tập trung vào hai nội dung lớn. Một là nhóm vấn đề về công tác Đại hội XIV của Đảng. Hai là nhóm vấn đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 (Ảnh: TTXVN).

Gợi mở những nội dung quan trọng, Tổng Bí thư trước hết đề cập công tác chuẩn bị, lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV của Đảng.

Tại Hội nghị Trung ương 13, trên cơ sở đề nghị của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã biểu quyết thống nhất, tập trung cao, giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (chưa bao gồm các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư đủ điều kiện tái cử và trường hợp đặc biệt) cơ bản đảm bảo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, địa bàn, lĩnh vực công tác.

“Đây là cơ sở, kinh nghiệm hết sức quan trọng để tiếp tục kế thừa, phát huy trong công tác chuẩn bị, lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cho biết tại Hội nghị này, Ban chấp hành Trung ương sẽ cho ý kiến về số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư nhiệm kỳ Đại hội XIV và lựa chọn nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV.

Đây là công việc đặc biệt hệ trọng, là cốt lõi của cốt lõi vì mọi việc đều quyết định bởi con người, theo lời Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư nhấn mạnh lựa chọn giới thiệu nhân sự cho Ban lãnh đạo cao nhất của Đảng để lãnh đạo triển khai thực hiện các mục tiêu rất cao, rất quyết liệt của phát triển đất nước trong giai đoạn mới nên càng phải kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác.

Hội nghị Trung ương 14 (Ảnh: Phạm Thắng).

“Ngoài các tiêu chuẩn lựa chọn theo quy định như đối với các ủy viên Trung ương mà chúng ta đặt ra tại Hội nghị Trung ương 12 và 13 vừa qua, việc lựa chọn giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV cần nhấn mạnh thêm một số yêu cầu quan trọng phù hợp với giai đoạn cách mạng mới của Đảng và đất nước”, Tổng Bí thư nêu quan điểm.

5 "điểm cộng" của nhân sự tham Bộ Chính trị khóa mới

Trong bối cảnh nhiều biến động, việc “chọn đúng người cho đúng việc”, nhất là nhân sự cấp cao, những người lãnh đạo đất nước, theo Tổng Bí thư, là điều kiện tiên quyết để đưa tầm nhìn, khát vọng thành kết quả.

"Chúng ta phải lựa chọn, giới thiệu những người xứng đáng nhất trong số những người xứng đáng tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Những đồng chí đó phải hội đủ bản lĩnh chính trị, đạo đức liêm chính và nêu gương, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích nhân dân lên trên hết", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Những cán bộ lãnh đạo này cũng phải có tầm nhìn chiến lược sắc bén và năng lực tổ chức để mở khóa các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tập hợp sức mạnh.

Quan trọng hơn, những lãnh đạo được lựa chọn phải có năng lực tổ chức thực thi: thiết kế mục tiêu rõ ràng, cụ thể, xác lập trách nhiệm cá nhân, đo lường bằng dữ liệu, đưa quyết sách “đi đến cùng” với kỷ luật công vụ cao.

Các đại biểu dự Hội nghị TRung ương 14 (Ảnh: Phạm Thắng).

"Người lãnh đạo cần khả năng huy động nguồn lực xã hội, thiết kế quan hệ đối tác công - tư, tạo lập niềm tin thị trường; khả năng hội nhập quốc tế, ngoại ngữ và văn hóa đối thoại để mở rộng không gian phát triển", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư nhấn mạnh cần đặc biệt đề cao, coi trọng chất lượng, hiệu quả, sự cống hiến của cán bộ, ưu tiên những cán bộ có những công trình, phương án, dự án mang lại tác động rõ rệt; có năng lực xử lý tình huống trong khủng hoảng (thiên tai, dịch bệnh, tài chính, an ninh phi truyền thống); quyết đoán nhưng biết lắng nghe phản biện, dựa vào dân, vì dân.

Người được chọn giới thiệu là người phù hợp nhất với mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, có độ tin cậy cao, sức bền chịu áp lực, ý chí cải cách, chuyển nguồn lực thành động lực, đưa tiềm năng thành tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số để đất nước vươn tới 2 mục tiêu 100 năm.

Bên cạnh các quy định chung, Tổng Bí thư đề nghị lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV phải đặc biệt quan tâm tới 5 “điểm cộng”.

Một là có tầm nhìn chiến lược quốc gia, có khả năng giữ tự chủ của đất nước. Hai là có năng lực lãnh đạo, chỉ huy ở quy mô quốc gia. Ba là có uy tín chính trị, liêm chính ở mức biểu tượng để mọi người noi theo, học tập. Bốn là có khả năng triển khai Nghị quyết thành kết quả, thành quả có thể đo đếm được. Năm là có đủ sức bền, cả về tinh thần và thể chất, để chịu được áp lực, cường độ công việc trong nhiệm kỳ XIV và có thể là những nhiệm kỳ tiếp theo.