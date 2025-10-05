Khởi công nhà hát Opera Hà Nội hơn 12.700 tỷ đồng sát hồ Tây

Sáng 5/10, UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Sun Group tổ chức khởi công dự án nhà hát Opera Hà Nội và công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề tại khu vực hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An, phường Tây Hồ.

Đây là dự án trọng điểm trong cụm công trình chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2025).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 12.700 tỷ đồng, đây là dự án văn hóa nghệ thuật quy mô lớn được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa 100%.

Các đại biểu ấn nút khởi công dự án (Ảnh: Tần Mục).

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết dự án có tính nhân văn sâu sắc, mục tiêu phục vụ cộng đồng, không vì lợi nhuận và bằng nguồn vốn xã hội hóa - rất hiếm có trên thế giới, bởi hầu hết các nhà hát lớn đều được Nhà nước đầu tư hoặc bảo trợ.

Nhà hát Opera Hà Nội được thiết kế bởi kiến trúc sư Renzo Piano, một trong những kiến trúc sư có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ XX.

KTS Renzo Piano đã dùng nhiều năm để nghiên cứu về văn hóa lịch sử của Hà Nội trước khi lên ý tưởng thiết kế. Các ao, hồ quanh khu vực như ao sen chùa Phổ Linh, hồ Thủy Sứ… sẽ được đầu tư làm sạch, cải tạo, khôi phục và trồng sen Tây Hồ để đồng bộ với cả khu công viên.

Phối cảnh nhà hát Opera Hà Nội (Ảnh: Đơn vị thiết kế).

Hồ Tây dự kiến cũng sẽ có 8 bến thuyền và tuyến du lịch thủy, trong đó có bến thuyền ngay gần nhà hát để nhân dân và du khách tiếp cận công trình văn hóa nghệ thuật mang tính biểu tượng này một cách thuận tiện.

Dấu ấn đặc biệt nhất của nhà hát là kiến trúc mái vòm "vô tiền khoáng hậu", lấy cảm hứng từ những viên ngọc trai nhô lên từ mặt nước hồ Tây, có thể phản chiếu màu sắc mặt nước hồ Tây theo chuyển động của thời gian trong ngày.

Dự kiến, nhà hát Opera Hà Nội sẽ được hoàn thiện vào năm 2027.