Thủ Thiêm 30 năm "lột xác" thành khu đô thị hiện đại bậc nhất TPHCM

Sau ba thập kỷ quy hoạch và phát triển, Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang dần hiện thực hóa tầm nhìn trở thành trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ và dân cư hiện đại hàng đầu TPHCM. Với vị trí chiến lược trên bán đảo đối diện trung tâm thành phố qua sông Sài Gòn, Thủ Thiêm được kỳ vọng sẽ là một cực tăng trưởng kinh tế quan trọng, sở hữu hạ tầng kết nối đồng bộ, không gian xanh rộng lớn và các công trình trọng điểm.

Quy hoạch chi tiết 1/5000 của Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 1996, với tổng diện tích 930ha, bao gồm 770ha khu đô thị mới và 160ha khu tái định cư.

Hiện nay, nhiều tòa cao ốc hiện đại, sang trọng đã mọc lên san sát, tạo nên một diện mạo đô thị mới đầy ấn tượng cho Thủ Thiêm.

Điểm nhấn kiến trúc tại Thủ Thiêm là Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TPHCM, với diện tích 18.000m2 và cao 5 tầng. Công trình này được thiết kế với hai hình khối nghiêng và khối thép tam giác ngược, hứa hẹn trở thành biểu tượng mới, là nơi trưng bày các đồ án kiến trúc, tổ chức sự kiện đô thị và giao lưu của giới chuyên môn, nhà đầu tư, du khách.

Hạ tầng giao thông tại Thủ Thiêm được đầu tư mạnh mẽ với các trục đường huyết mạch như Đại lộ Mai Chí Thọ, các tuyến đường vòng cung, cùng với cầu Thủ Thiêm, cầu Ba Son và hầm Thủ Thiêm.

Đại lộ Mai Chí Thọ, một phần của Đại lộ Đông - Tây, dài hơn 6km, kết nối cửa ngõ phía Đông với trung tâm TPHCM. Đây là tuyến đường đầu tiên của thành phố có làn dành riêng cho xe đạp, thể hiện tầm nhìn phát triển đô thị bền vững.

Bên cạnh các tuyến đường lớn, Thủ Thiêm còn có những tuyến đường vòng cung chạy dọc các khu đầm lầy, tạo nên không gian xanh mát và độc đáo.

Trong tương lai, cầu Thủ Thiêm 4 với tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng sẽ được xây dựng, kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với Khu đô thị Nam thành phố, dự kiến khởi công vào quý IV và hoàn thành vào quý IV/2028.

Hình hài Thủ Thiêm còn được định hình bởi các khu đô thị, nhà ở cao tầng như Khu đô thị Sala, khu tái định cư Bình Khánh và nhiều dự án chung cư cao cấp khác.

Khu đô thị Sala, do Công ty cổ phần Đại Quang Minh làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 4/2013 với diện tích 106ha, nằm gần Đại lộ Mai Chí Thọ và hầm Thủ Thiêm. Dự án bao gồm 7 phân khu chính với biệt thự, nhà phố (shophouse) và căn hộ cao cấp, tạo nên một không gian sống xanh, hiện đại.

Các cụm đô thị xanh, hiện đại này đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho Thủ Thiêm.

Khu tái định cư Bình Khánh, tọa lạc ngay trung tâm Thủ Thiêm, được kỳ vọng là dự án kiểu mẫu, khang trang và hiện đại, đáp ứng chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư cho khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Các căn hộ tại đây đã được các chủ đầu tư bàn giao cho thành phố, sẵn sàng phục vụ người dân.

Đặc biệt, Thủ Thiêm còn được chọn làm nơi xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC), với mục tiêu trở thành trung tâm tài chính khu vực, thu hút vốn và các dịch vụ tài chính đa dạng như chứng khoán, quản lý quỹ, công nghệ tài chính.

Từ một bãi lau sậy hoang sơ, không gian ven sông Sài Gòn tại Thủ Thiêm đã biến thành một công viên xanh mát, là điểm đến yêu thích của người dân TPHCM vào các dịp lễ, Tết hay sự kiện văn hóa, thể thao.

Dù phát triển mạnh mẽ theo hướng đô thị hiện đại, Thủ Thiêm vẫn giữ lại những công trình mang dấu ấn lịch sử, như Đình An Khánh và Nhà thờ, tu viện Hội dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm, những công trình có tuổi đời hàng trăm năm nằm sát bờ sông Sài Gòn.

Hầm Thủ Thiêm, hầm vượt sông hiện đại nhất Đông Nam Á, được thông xe từ năm 2011, nối liền Đại lộ Đông - Tây của TPHCM. Công trình dài 1,49km, rộng 33m, cao 9m, với 6 làn xe lưu thông và đường thoát hiểm hai bên, tốc độ thiết kế 60km/giờ.

Ngoài ra, Thủ Thiêm còn kết nối với trung tâm TPHCM qua hai cây cầu lớn là cầu Thủ Thiêm và cầu Ba Son. Cầu Ba Son, với kiến trúc dây văng độc đáo và trụ tháp chính hình rồng nghiêng về Thủ Thiêm, đã trở thành một biểu tượng mới của thành phố.