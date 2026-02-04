3 người thoát chết sau vụ lật ô tô trên dốc cầu ở TPHCM

Tối 4/2, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) phối hợp cùng Công an phường Đông Hòa xử lý hiện trường vụ ô tô 4 chỗ lật ngửa ở dốc cầu vượt Tân Vạn.

Hiện trường vụ lật ô tô ở cầu vượt Tân Vạn (Ảnh: CTV).

Khoảng 19h30 cùng ngày, nam tài xế điều khiển ô tô mang biển số TPHCM, chở theo đôi nam nữ, lưu thông trên xa lộ Hà Nội theo hướng Đồng Nai đi TPHCM. Khi lên dốc cầu vượt nút giao Tân Vạn, phương tiện va vào dải phân cách bê tông ngăn làn xe máy rồi lật nhào.

Phát hiện vụ việc, người đi đường đã hỗ trợ 3 người trên ô tô thoát ra ngoài. May mắn, vụ tai nạn không gây thương tích.

Tại hiện trường, chiếc ô tô lật ngửa, một đoạn dải phân cách bị tông văng sang làn xe máy. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, khắc phục hiện trường và làm rõ nguyên nhân.