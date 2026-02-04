Thủ tướng: Ban hành ngay nghị quyết gỡ vướng Nghị định 46

Chiều 4/2, kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1, trực tuyến với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tập trung thực hiện phương châm "1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa và 6 rõ".

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu trong ngày 4/2 ban hành ngay nghị quyết của Chính phủ để giải quyết vấn đề phát sinh trong triển khai Nghị định 46 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Chính phủ đã thảo luận về việc triển khai nghị định, chỉ ra thời gian qua xảy ra nhiều vụ việc liên quan an toàn thực phẩm, gây hậu quả nghiêm trọng. Do đó, Nghị định 46 được ban hành theo hướng kiểm tra, nhập khẩu thực phẩm nghiêm ngặt hơn.

Tuy nhiên, việc hướng dẫn thực hiện nghị định chưa kịp thời, chưa cụ thể, do đó trong những ngày đầu triển khai thực hiện Nghị định 46, đã xuất hiện vướng mắc trong tổ chức thực thi các quy định mới về kiểm tra nhà nước đối với một số nông sản, thực phẩm tươi sống nhập khẩu.

Ngay sau khi xảy ra tình trạng trên, Thủ tướng chỉ đạo Phó thủ tướng Lê Thành Long chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Thủ tướng đã có công điện về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46.

Đến nay đã căn bản giải tỏa được tình trạng ách tắc trong việc kiểm tra nhà nước tại một số cửa khẩu, bảo đảm thông quan các loại nông sản thực phẩm tươi sống nhập khẩu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 (Ảnh: VGP).

Nhấn mạnh công tác điều hành không được giật cục và phải có thời gian, điều khoản chuyển tiếp; ngay tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Phó thủ tướng Lê Thành Long tiếp tục chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan xây dựng trình Chính phủ ban hành ngay trong ngày 4/2 nghị quyết tháo gỡ vấn đề nảy sinh trong thi hành Nghị định 46.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 4/2, ông Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, cho biết vừa qua có một số lô hàng ách tắc liên quan đến Nghị định 46 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Theo ông Hà, các lô hàng này chủ yếu là nông sản, thủy sản, những thực phẩm tươi sống do các đơn vị chưa sẵn sàng trong việc triển khai thực hiện kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với lĩnh vực thực phẩm nhập khẩu theo Nghị định 46.

Ông Hà cho hay ngay sau khi có những thông tin phản ánh, lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan vào cuộc, các cơ quan liên quan đã họp và đưa ra các biện pháp phù hợp để tháo gỡ vướng mắc.

"Đến chiều nay, các bộ đã họp và báo cáo, xin ý kiến để có đề xuất tham mưu với Chính phủ ra hướng dẫn thực hiện Nghị định 46. Việc này đang trình xin ý kiến", Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế thông tin.

Về phía Bộ Y tế, ông Hà cho biết đối với những sản phẩm, lĩnh vực mà Bộ Y tế quản lý thì khi mà ban hành Nghị định 46 bộ cũng chưa thấy, chưa nhận được phản ánh vướng mắc gì về Nghị định 46.