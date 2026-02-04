Sản lượng tên lửa THAAD của Mỹ tăng vọt giữa căng thẳng Trung Đông

Hệ thống THAAD khai hoả (Ảnh: Lockheed Martin).

Nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin hôm 29/1 thông báo sẽ tăng gấp 4 lần sản lượng đạn đánh chặn cho hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), vốn được sử dụng để bảo vệ các căn cứ quân sự của Mỹ và các đồng minh, trong vòng 7 năm theo một thỏa thuận mới với Lầu Năm Góc.

"Chúng tôi sẽ tăng sản lượng tên lửa đánh chặn THAAD, các hệ thống phòng thủ tên lửa được triển khai đến Trung Đông, từ 96 lên 400 quả mỗi năm", Lockheed Martin nhấn mạnh.

“Chúng tôi cam kết tiếp tục xây dựng dựa trên tầm nhìn của Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng Mỹ) về việc thúc đẩy cải cách mua sắm với các thỏa thuận khung bổ sung cho các loại đạn dược quan trọng cần thiết cho quân đội Mỹ và các đồng minh của chúng ta", Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Lockheed Martin, Jim Taiclet, cho biết trong một tuyên bố.

Ông nói thêm rằng, thỏa thuận về việc tăng gấp 4 lần sản lượng THAAD có nghĩa là quân đội Mỹ sẽ có nhiều tên lửa đánh chặn hơn bao giờ hết để răn đe các đối thủ.

THAAD là một trong những vũ khí chống tên lửa mạnh nhất của quân đội Mỹ, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ở tầm xa từ cự ly 150-200km và có tỷ lệ thành công gần như hoàn hảo trong thử nghiệm.

Hệ thống này, có khả năng đánh chặn tên lửa bên trong hoặc bên ngoài khí quyển, đồng thời tương thích với các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo khác. Nó được thiết kế để phá hủy các đầu đạn của đối phương bằng động năng, với các đầu đạn đánh chặn dài 6,17m, nặng 900kg.

Một số tài liệu đã giới thiệu khả năng sát thương và tỷ lệ bắn trúng/tiêu diệt vượt trội của THAAD, sở hữu hỏa lực mạnh để phòng thủ liên tục và radar mạnh mẽ. Hệ thống này đã chứng minh thành công trong thử nghiệm chống lại tên lửa loại SCUD cổ điển của thập niên 60 và tên lửa đạn đạo tầm trung - tầm xa (IRBM) do Mỹ sản xuất.

Mỗi khẩu đội THAAD bao gồm 5 thành phần chính: các bệ phóng, tên lửa đánh chặn, trung tâm điều khiển hỏa lực, radar và thiết bị hỗ trợ.

Theo tài liệu của Lầu Năm Góc, mỗi tên lửa đánh chặn THAAD có giá 12,77 triệu USD trong năm tài chính 2025.

Quân đội Mỹ đã sử dụng các tổ hợp THAAD trong cuộc xung đột giữa Israel và Iran hồi tháng 6/2025 làm cạn kiệt kho dự trữ và làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu hụt cả tên lửa đánh chặn cũng như hệ thống tổng thể.