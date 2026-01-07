TPHCM sẽ xây loạt công trình quy mô ở Thủ Thiêm

Ngày 7/1, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến định hướng phát triển đô thị, kết cấu hạ tầng và lĩnh vực dịch vụ của thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh trình bày tờ trình về chủ trương điều chỉnh các quy hoạch liên quan dự án xây dựng tuyến đường vượt biển kết nối TPHCM (cũ) với Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Nội dung tập trung vào việc bổ sung, cập nhật quy hoạch nhằm bảo đảm tính đồng bộ và phù hợp với định hướng phát triển không gian vùng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã trình bày nhiều tờ trình quan trọng, gồm: Chủ trương điều chỉnh quy hoạch dự án xây dựng khu Trung tâm Chính trị - Hành chính TPHCM; chủ trương điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4; dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Thành ủy về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030; dự thảo đề án “Xây dựng TPHCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang yêu cầu, đối với các dự án liên quan đến đầu tư, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức triển khai chủ trương bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, đúng thẩm quyền, đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu đã đề ra.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại kỳ họp (Ảnh: Q.Huy).

Đối với dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Thành ủy về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030, Thành ủy TPHCM cho biết đã chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ nhằm chấm dứt các tồn tại kéo dài.

Thành phố đồng thời triển khai việc khắc phục sai sót, khuyết điểm, tạo dư địa phát triển khu vực này trở thành cực tăng trưởng mới, hình thành trung tâm chính trị - hành chính, trung tâm văn hóa quy mô lớn, trung tâm tài chính quốc tế cùng nhiều công trình trọng điểm khác, tương xứng với vai trò của thành phố mới.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM sẽ được giao trách nhiệm từ Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về việc chỉ đạo xây dựng sơ đồ, kế hoạch chi tiết để triển khai, khởi công các công trình lớn trong năm 2026 tại Thủ Thiêm.

Danh mục dự kiến gồm: Trung tâm Chính trị - Hành chính TPHCM, Trung tâm Hội nghị biểu diễn, Tượng đài Thống nhất, cầu Thủ Thiêm 4, Trung tâm Tài chính quốc tế, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và các nhà ga kết nối những tuyến đường sắt từ các khu vực khác về Thủ Thiêm.