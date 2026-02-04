Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ách tắc sau vụ tai nạn giữa 2 xe tải

Chiều 4/2, vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe tải xảy ra trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển ô tô tải mang biển số 50H-143.xx lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến khu vực trên, phương tiện này va chạm vào đuôi xe tải chạy cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh làm phần buồng lái ô tô tải 50H-143.xx bị biến dạng, người điều khiển phương tiện bị thương nhẹ. Hai xe hư hỏng, nằm chắn một phần làn đường.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ảnh: Phạm Duy).

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) nhanh chóng có mặt, xử lý hậu quả, điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ việc khiến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (theo hướng Nam - Bắc) bị ách tắc cục bộ. Cơ quan chức năng phải phân luồng từ xa, tạm thời đóng nút giao Chợ Lầu, cách hiện trường khoảng 10km, hướng dẫn phương tiện rẽ xuống quốc lộ 1 để tiếp tục hành trình.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100km, nối Bình Thuận với các tỉnh Nam Trung Bộ, được đưa vào khai thác từ năm 2023.