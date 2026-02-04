Duyệt bồi thường hơn 180ha đất làm cao tốc Dầu Giây - Tân Phú ở Đồng Nai

Ngày 4/2, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai cho biết, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú đã được phê duyệt đối với hơn 180ha đất trên địa bàn.

Để triển khai dự án, tỉnh Đồng Nai phải thu hồi khoảng 423ha đất tại nhiều xã, phường. Nhiệm vụ này được giao cho 4 đơn vị gồm Trung tâm Phát triển quỹ đất các chi nhánh Thống Nhất, Xuân Lộc, Định Quán và Ban Quản lý dự án khu vực 11.

Lễ khởi công dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú vào tháng 8/2025 (Ảnh: Hoàng Bình).

Cụ thể, chi nhánh Thống Nhất thực hiện bồi thường đoạn tuyến dài gần 16km qua các xã, phường Dầu Giây, Gia Kiệm và Bình Lộc, với diện tích hơn 98ha. Chi nhánh Xuân Lộc đảm nhiệm đoạn dài khoảng 1km qua xã Xuân Bắc, diện tích thu hồi 5,2ha.

Chi nhánh Định Quán triển khai bồi thường đoạn tuyến dài hơn 25km qua các xã Định Quán và Xuân Bắc, tổng diện tích cần thu hồi hơn 186ha. Ban Quản lý dự án khu vực 11 phụ trách đoạn gần 22km qua các xã Phú Hòa, Tân Phú và Phú Lâm, với diện tích 132ha.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, đến nay 4 đơn vị đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường cho hơn 180/423ha đất, đạt tỷ lệ 42,5%. Các đơn vị đang chi trả tiền cho người dân, tổ chức và tiếp nhận bàn giao mặt bằng các trường hợp đã được phê duyệt.

Song song đó, hồ sơ đối với phần diện tích còn lại tiếp tục được lập, niêm yết công khai và trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú có chiều dài gần 64km, điểm đầu tại nút giao Dầu Giây (xã Dầu Giây) và điểm cuối tại xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai. Dự án được triển khai đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT với tổng vốn đầu tư gần 8.500 tỷ đồng, khởi công xây dựng từ tháng 8/2025.