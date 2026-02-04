Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở TPHCM được sử dụng trước ngày 10/2

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản báo cáo UBND thành phố về kế hoạch tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 công viên tưởng niệm số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài). Công trình dự kiến được đưa vào khai thác, sử dụng trước ngày 10/2.

Theo báo cáo của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển đô thị Vũng Tàu (đơn vị tài trợ thi công), các hạng mục chính của công viên đã cơ bản hoàn tất. Toàn bộ phần việc còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 8/2; công tác nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng diễn ra trước ngày 10/2.

Biểu tượng giọt nước mắt vừa được hạ đặt tại đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 ở công viên số 1 Lý Thái Tổ (Ảnh: Ngọc Tân).

Trên cơ sở tiến độ thực tế và đề xuất của doanh nghiệp, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 công viên số 1 Lý Thái Tổ vào tối 12/2.

Lễ khánh thành dự kiến có khoảng 300 khách mời, gồm lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo TPHCM, đại diện các sở, ngành... Chương trình bao gồm phát biểu của đại diện chủ đầu tư và lãnh đạo thành phố, nghi thức khánh thành, nghi thức thả hoa đăng...

Sở Xây dựng cho biết, việc đưa công viên tưởng niệm vào khai thác đúng tiến độ có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm chất lượng công trình và ý nghĩa chính trị - xã hội của dự án.

Trước đó, ngày 2/2, đơn vị thi công đã tiến hành hạ đặt tác phẩm điêu khắc hình giọt nước mắt vào vị trí trung tâm đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Không gian tưởng niệm cũng là hạng mục điểm nhấn của toàn bộ công viên.