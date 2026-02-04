Lâm Đồng cần chi hơn 100 tỷ đồng sửa chữa bờ kè hồ Xuân Hương ở Đà Lạt

Ngày 4/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận tình trạng xuống cấp của di tích danh lam thắng cảnh hồ Xuân Hương, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, hồ Xuân Hương được hình thành từ năm 1919, khi người Pháp xây dựng con đập đầu tiên để ngăn suối Cam Ly tạo hồ nhân tạo. Đến năm 1932, hai con đập bị vỡ do ảnh hưởng bão lũ. Sau đó, chính quyền Đà Lạt xây dựng lại đập Ông Đạo bằng đá kiên cố trong giai đoạn 1934-1935.

Một góc hồ Xuân Hương Đà Lạt nhìn từ trên cao (Ảnh: Minh Hậu).

Năm 1953, hồ được đổi tên từ Grand Lac thành hồ Xuân Hương. Đến năm 1988, di tích này được công nhận là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, trở thành biểu tượng cảnh quan và di sản văn hóa và biểu tượng của thành phố Đà Lạt.

Cơ quan chuyên môn cho biết, cảnh quan và hạ tầng quanh hồ đã được cải tạo nhiều lần. Tuyến kè bảo vệ bờ hồ được xây dựng từ năm 1998, với tổng chiều dài hơn 5.100m, bao gồm cả khu vực quanh đảo Thủy Tạ và Bích Câu.

Tuy nhiên, từ sau năm 2010, do tác động của biến đổi khí hậu và mưa lũ cực đoan, nhiều đoạn kè và taluy quanh hồ bị sụt lún, xói lở, hư hỏng nghiêm trọng. Phần đỉnh kè bằng gạch bê tông lỗ xuất hiện tình trạng hở hàm ếch, sập mái nghiêng, ảnh hưởng an toàn công trình và mỹ quan di tích.

Một đoạn bờ kè, taluy hồ Xuân Hương bị sạt lở do mưa lũ (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, ngày 21/1, đơn vị nhận được báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt, trong đó đề xuất các phương án nâng cấp, sửa chữa bờ kè hồ Xuân Hương với tổng kinh phí dự kiến hơn 100 tỷ đồng.

Việc đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận tình trạng xuống cấp là cơ sở pháp lý để tỉnh Lâm Đồng hoàn tất thủ tục, triển khai dự án tu bổ, bảo tồn di tích theo đúng quy định.