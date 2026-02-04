Thất bại trước Indonesia và trình độ futsal Việt Nam ở bóng đá châu Á

Chi tiết đáng chú ý, giải futsal vô địch châu Á 2026 chưa phải là giải đấu mang tính chất vòng loại World Cup 2028. Thế nên, thất bại của đội tuyển futsal Việt Nam trước Indonesia ở tứ kết ngày 3/2 chưa phải là thảm họa.

Đội tuyển futsal Việt Nam còn hai năm để sửa chữa những sai lầm và những thiếu sót mà chúng ta để lộ ra ở giải đấu năm nay. Đấy mới là điều quan trọng nhất mà đoàn quân của HLV Diego Giustozzi rút ra từ giải vô địch châu Á 2026.

Chuyển giao thế hệ

Trong số 14 cầu thủ futsal Việt Nam tham dự giải vô địch châu Á năm nay, có đến 5 cầu thủ thuộc lứa U23 (chiếm hơn 1/3 đội hình), gồm thủ môn Trần Văn Phương (23 tuổi), hậu vệ Trần Quang Nguyên (20 tuổi), tiền vệ Trịnh Công Đại (21 tuổi), Vũ Ngọc Anh (22 tuổi) và tiền đạo Nguyễn Đa Hải (21 tuổi).

Đấy là chưa kể hai cầu thủ khác chỉ mới vừa bước qua tuổi 23, gồm hậu vệ Nhan Gia Hưng và Đinh Công Viên (cùng 24 tuổi). Chi tiết đó phản ánh đội tuyển futsal Việt Nam dự giải vô địch châu Á 2026 với đội hình rất trẻ trung.

Đội tuyển futsal Việt Nam hiện trong giai đoạn chuyển giao lực lượng (Ảnh: FAT).

HLV Diego Giustozzi (người Argentina) của đội tuyển futsal Việt Nam nói: “Đội futsal Việt Nam có những cầu thủ dày dặn và có những cầu thủ trẻ, tức là chúng ta có hiện tại và có tương lai”.

“Sắp tới, chúng ta cần đưa ra những quyết định rất quan trọng. Các cầu thủ cần thêm kinh nghiệm, cần được thi đấu nhiều hơn, trải qua nhiều hoàn cảnh và thử thách khác nhau. Tôi tin Việt Nam là một đội bóng rất tốt”, ông Diego Giustozzi nói thêm.

Không khó để nhận ra rằng trong đội hình của đội tuyển futsal Việt Nam hiện nay, thiếu vắng sự xuất hiện của những ngôi sao quen thuộc , như thủ môn Hồ Văn Ý (29 tuổi), hậu vệ Phạm Đức Hòa (35 tuổi), tiền đạo Nguyễn Minh Trí (30 tuổi).

Họ đều là những cầu thủ rất quan trọng của đội tuyển futsal Việt Nam các năm gần đây. Sự vắng mặt của họ trên đất Indonesia trong những ngày qua khiến cho đội bóng của HLV Diego Giustozzi gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, về lâu về dài, trước sau gì đội tuyển futsal Việt Nam cũng phải làm quen với những sự vắng mặt này. Đoàn quân của vị HLV người Argentina cần phải trẻ hóa ngay từ bây giờ, để chuẩn bị lực lượng cho giải châu Á sau đây hai năm.

So với giải đấu năm nay, giải vô địch châu Á 2028 quan trọng hơn. Giải vô địch châu lục sau đây hai năm mang tính chất vòng loại World Cup futsal 2028. Thế nên, đội tuyển futsal Việt Nam khi đó sẽ quyết tâm hơn, hứa hẹn mạnh mẽ hơn.

HLV Diego Giustozzi của đội tuyển futsal Việt Nam tin tưởng vào tương lai của các học trò (Ảnh: VFF).

Nói như thế không có nghĩa là chúng ta không cố gắng ở giải futsal châu Á 2026 ở Indonesia. Trái lại, thầy và trò của HLV Diego Giustozzi đã cố gắng tột bậc. Tuy nhiên, việc chúng ta trẻ hóa, việc chúng ta tạm chấp nhận thành tích chưa như ý ở giải năm nay, giống như tính chất của việc lùi một bước để tiến nhiều bước sau đây hai năm.

Các cầu thủ được xây dựng và được thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm ngay từ bây giờ, hướng đến việc họ sẽ mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn ở giải châu Á năm 2028.

Tương quan sức mạnh với các đối thủ tiềm tàng

Giải futsal vô địch châu Á 2026 phần nào cũng phản ánh bộ mặt của bóng đá trong nhà châu lục hiện nay. Ví dụ, ở nhóm các đội mạnh nhất, Iran (13 lần vô địch châu Á) và Nhật Bản (4 lần vô địch châu Á) dường như vẫn ở đẳng cấp khác so với phần còn lại.

Hai đội này duy trì mạch toàn thắng sau vòng tứ kết, với lối chơi áp đảo so với các đối thủ mà họ từng chạm trán. Đội tuyển futsal Iran ghi đến 18 bàn thắng sau 4 trận (3 trận vòng bảng và trận tứ kết). Bình quân Iran ghi được 4,5 bàn/trận

Còn đội tuyển futsal Nhật Bản ghi được 17 bàn sau 4 trận đã qua. Bình quân, đội bóng xứ sở mặt trời mọc ghi được 4,25 bàn/trận.

Đây vẫn sẽ là những ứng cử viên nặng ký nhất cho các tấm vé lọt vào vòng chung kết (VCK) World Cup futsal 2028.

Iraq (áo trắng) mạnh lên, còn Thái Lan (áo xanh) có dấu hiệu chững lại (Ảnh: FAT).

Trong khi đó, hai đội từng rất mạnh ở châu Á là Thái Lan (đương kim Á quân) và Uzbekistan (cựu Á quân) đang có dấu hiệu chững lại. Riêng Uzbekistan có chút không may khi họ rơi vào bảng đấu và nhánh đấu quá nặng.

Ở vòng bảng, đội bóng Trung Á nằm chung bảng với Nhật Bản. Còn ở tứ kết, Uzbekistan phải chạm trán Iran. Uzbekistan toàn thua trước hai đối thủ này. Tuy nhiên, trận thua Iran 4-7 ở tứ kết phản ánh Uzbekistan vẫn còn cách khá xa trình độ của đội bóng mạnh nhất giải.

Thái Lan cũng bị loại ở tứ kết, sau trận thua 2-4 trước Iraq. Giống Uzbekistan, futsal Thái Lan có dấu hiệu chững lại trong những năm gần đây. Lực lượng của futsal xứ sở chùa vàng không còn tinh nhuệ như nhiều năm trước.

Trong đội hình của Thái Lan hiện nay không có cầu thủ nào đạt đến đẳng cấp của Suphawut Thuanklang ngày nào. Đây là cầu thủ hay nhất của futsal châu Á 2013. Ngày đó, những khoảnh khắc xử lý thiên tài của Suphawut giúp cho Thái Lan khác biệt so với nhiều đội bóng ở châu Á. Giờ, đội futsal xứ sở chùa vàng không còn mang hình ảnh đó nữa.

Trong khi đó, các đội từng được kỳ vọng như Hàn Quốc, Lebanon, Kuwait, Saudi Arabia, Australia gây thất vọng lớn. Có lẽ các nền bóng đá này không còn đầu tư mạnh vào nội dung futsal nữa. Họ cũng khó trở thành đối trọng của đội tuyển futsal Việt Nam ở chiến dịch vòng loại World Cup sau đây hai năm.

Sự vươn lên của đối thủ lớn ở Đông Nam Á

Ở chiều ngược lại, có hai đội tuyển vươn lên rất mạnh mẽ trong những năm gần đây, đó là Iraq và Indonesia. Nói về IRaq, HLV Diego Giustozzi của đội tuyển futsal Việt Nam nhận xét: “Iraq là đội bóng rất khác với các đối thủ ở Đông Nam Á. Đội bóng này có đặc điểm riêng, lối chơi riêng biệt”.

Khác biệt lớn của các cầu thủ Iraq so với cầu thủ Đông Nam Á là tố chất. Giống như ở nội dung bóng đá sân có 11 người, ở nội dung futsal, cầu thủ Iraq thường to, khỏe và nhanh hơn so với cầu thủ Đông Nam Á.

Indonesia (áo xanh) sẽ là đối trọng đáng kể của đội tuyển futsal Việt Nam trong tương lai gần (Ảnh: VFF).

Vài năm gần đây, cầu thủ Iraq được tăng cường thêm kỹ năng chuyên biệt trong môn futsal. Những kỹ năng này cộng với tố chất tốt của người Iraq, có thể giúp cho họ mang hình ảnh của một Iran thứ hai trong làng futsal châu Á: Nhanh, mạnh, kỹ thuật, chính xác.

Đội bóng còn lại đang cho thấy sự tiến bộ chóng mặt là Indonesia. Đội bóng xứ sở vạn đảo liên tục đạt thành tích tốt hơn đội tuyển futsal Việt Nam ở hai giải đấu gần nhất trong khu vực. Họ vô địch futsal Đông Nam Á năm 2024 và giành huy chương vàng SEA Games năm 2025.

Điểm đặc biệt, futsal Indonesia quá hiểu futsal Việt Nam, nên nhất cử nhất động của chúng ta đều bị họ quan sát kỹ rồi tìm cách đối phó.

HLV Hector Souto (người Tây Ban Nha) của đội tuyển futsal Indonesia chia sẻ: “Tôi hiểu futsal Việt Nam. Nhiều cầu thủ trong đội hình đội tuyển Việt Nam dự giải châu Á năm nay từng là học trò của tôi”.

“Khi đội tuyển futsal Việt Nam vào bán kết giải châu Á năm 2016 (qua đó lần đầu tiên giành vé dự VCK World Cup futsal cùng năm), tôi là trợ lý HLV của đội tuyển futsal Việt Nam”, ông Hector Souto hé lộ.

Thói quen chơi bóng của cầu thủ futsal Việt Nam là điều mà HLV Hector Souto nói riêng và đội tuyển futsal Indonesia sẽ thường xuyên nghiên cứu. Thế nên, giờ đây mỗi lần đối đầu với Indonesia, đội tuyển futsal Việt Nam rất khó đá.

Nhưng ở chiều ngược lại, nhờ thi đấu chung ở các giải đấu trong khu vực, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có sẵn thước đo là Indonesia, để đánh giá chất lượng của chính mình, hướng về những sân chơi lớn hơn. Có thể nói, Indonesia là một trong những đối thủ chính của chúng ta, khi hướng về việc cạnh tranh vé dự World Cup futsal 2028.

Những đối thủ khác, đáng được nhắc tên có thể kể thêm Thái Lan, Uzbekistan và Iraq. Chúng ta sẽ cạnh tranh vị trí với các đội này trong vòng hai năm tới, mỗi khi chúng ta nghĩ đến việc tham dự giải vô địch futsal thế giới.