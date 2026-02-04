Chiều 4/2, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, cho biết chiều nay Thủ tướng đã chủ trì phiên họp Chính phủ với các địa phương, Chính phủ thống nhất đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 tiếp tục xu hướng tích cực.

Theo ông Sơn, thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, chủ trì họp báo (Ảnh: VGP).

Ông Sơn cho hay Chính phủ yêu cầu tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Theo đó, các cơ quan liên quan được giao tập trung kiểm soát lạm phát, điều hành lãi suất, tỷ giá, ngoại hối phù hợp, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam; hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng, nhà ở xã hội…; kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm chất lượng tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Đồng thời, Chính phủ chỉ đạo tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp ổn định, an toàn, hiệu quả.

Về thị trường vàng, ông Sơn cho biết Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan theo dõi sát diễn biến của thị trường vàng và triển khai kịp thời các giải pháp để bình ổn thị trường vàng trong trường hợp cần thiết.

Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phấn đấu trước ngày 10/2 đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất, bảo đảm an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch.

Chính phủ cũng chỉ đạo đẩy mạnh phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững. Phát huy hiệu quả quỹ nhà ở quốc gia, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội, nhất là nhà cho thuê, phấn đấu năm 2026 hoàn thành trên 110.000 căn hộ nhà ở xã hội.

Cùng với đó, Chính phủ yêu cầu làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, phấn đấu tăng trưởng hai con số trong năm 2026...