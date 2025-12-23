Ưu đãi thuế tại Trung tâm tài chính quốc tế lên tới 30 năm

Ngày 21/12, Việt Nam đã chính thức công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế. Trung tâm hoạt động với mô hình "một trung tâm, hai điểm đến", đặt tại TPHCM và Đà Nẵng.

Chính phủ sau đó đã ban hành Nghị định số 324 về chính sách tài chính trong Trung tâm tài chính quốc tế. Trong đó, đáng chú ý là các quy định liên quan đến chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.

Tại đây, các nhà đầu tư, các cơ quan, tổ chức thuộc hoặc liên quan hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế sẽ được áp dụng chính sách thuế ưu đãi.

Thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm cho dự án đầu tư mới ưu tiên

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị định quy định áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời gian 30 năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới phát sinh, thuộc ngành, nghề ưu tiên phát triển.

Với các dự án không thuộc ngành, nghề ưu tiên phát triển tại Trung tâm tài chính quốc tế, Nghị định quy định, áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 15% trong thời gian 15 năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa không quá 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 4 năm tiếp theo.

Quang cảnh TPHCM - một trong 2 nơi đặt Trung tâm tài chính quốc tế (Ảnh: Nam Anh).

Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới được tính từ năm đầu tiên dự án có doanh thu. Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư.

Nghị định quy định, doanh nghiệp hạch toán riêng thu nhập được ưu đãi thuế với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh không được ưu đãi thuế.

Trường hợp không hạch toán riêng được thì phần thu nhập từ hoạt động được ưu đãi thuế được xác định bằng tổng thu nhập chịu thuế nhân (x) với tỷ lệ % doanh thu hoặc chi phí được trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh được ưu đãi thuế so với tổng doanh thu hoặc tổng chi phí được trừ của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.

Trường hợp có khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ không thể hạch toán riêng được thì khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ đó xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu hoặc chi phí được trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh hưởng ưu đãi thuế trên tổng doanh thu hoặc chi phí được trừ của doanh nghiệp.

Miễn thuế thu nhập cá nhân đến năm 2030 cho nhân sự Trung tâm tài chính quốc tế

Về thuế thu nhập cá nhân, Nghị định quy định nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, người có trình độ chuyên môn cao làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế, bao gồm người Việt Nam và người nước ngoài, được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đến hết năm 2030.

Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn tại các thành viên của Trung tâm tài chính quốc tế được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập này đến hết năm 2030.

Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn này là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn vào thành viên (bao gồm cả trường hợp bán doanh nghiệp), trừ thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu của công ty đại chúng, tổ chức niêm yết đăng ký giao dịch theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Trong trường hợp bán toàn bộ doanh nghiệp do cá nhân làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản.