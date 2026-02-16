Thi công xuyên Tết trên cây cầu tĩnh không cao nhất Việt Nam

Trong những ngày cuối năm Ất Tỵ, khi dòng người hối hả về quê đón Tết, công trường cầu Phước Khánh, nối TPHCM với Đồng Nai (thuộc cao tốc Bến Lức - Long Thành), vẫn sáng đèn. Tiếng công nhân và máy móc thi công vang vọng trên mặt sông Đồng Nai lộng gió, thể hiện tinh thần làm việc xuyên Tết để đảm bảo tiến độ dự án.

Từ bờ sông Đồng Nai, một chiếc phà nhỏ đã đưa tốp kỹ sư và phóng viên Dân trí ra giữa sông Lòng Tàu. Trong ánh hoàng hôn, trụ cầu Phước Khánh sừng sững hiện ra. Công nhân được đưa lên độ cao khoảng 60m bằng thang máy để tiếp cận công trường.

Ông Hoàng Đăng Hậu, Phó Chỉ huy trưởng dự án cầu Phước Khánh, cho biết công trình đã hoàn thành hơn 95% khối lượng và đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Cầu dự kiến hợp long vào tháng 5 và thông xe trong quý III năm nay.

Để kịp tiến độ, nhà thầu đã xây dựng kế hoạch thi công xuyên Tết Bính Ngọ 2026, tập trung cao độ vào hạng mục dầm chính dây văng. Gần 100 kỹ sư, công nhân đã ở lại công trường, đảm bảo nhịp độ công việc không bị gián đoạn. Hiện tại, nhà thầu đã đổ bê tông bản D15 và G15 dầm nhịp chính, lắp đặt xong bó cáp thứ 8 của nhịp chính và chuẩn bị thi công các hạng mục còn lại của phần cầu dẫn.

Nhiều công nhân cùng ban chỉ huy thay phiên túc trực, theo sát từng hạng mục. "Anh em làm xuyên Tết thì ban chỉ huy cũng phải có mặt để xử lý kịp thời các phát sinh, động viên tinh thần và bảo đảm an toàn", ông Hậu nhấn mạnh. Trong dịp Tết Nguyên đán, các hoạt động tất niên, thăm hỏi, hỗ trợ đời sống được duy trì để động viên công nhân, giữ nhịp làm việc ổn định và nâng cao năng suất ngay từ những ngày đầu năm.

Đội ngũ kỹ sư và công nhân gác lại niềm vui sum vầy để bám trụ công trường phần lớn đến từ các tỉnh miền Trung và miền Tây.

Chị Đỗ Thị Bé (38 tuổi, quê An Giang) cùng chồng là anh Trần Quốc Khánh (45 tuổi) quyết định đón Tết Bính Ngọ 2026 trên công trường cầu Phước Khánh. Chị vận hành thang nâng, anh điều khiển cẩu tháp, mỗi người một vị trí nhưng chung quyết định ở lại. Những ngày này, chị Bé phục vụ hàng trăm lượt công nhân lên xuống trụ tháp. Dù làm cùng dự án, vợ chồng chỉ kịp gặp nhau hai lần trước và sau ca. "Vợ chồng tôi nhớ nhà lắm, nhất là những ngày Tết. Nhưng ở lại công trường, được chủ thầu quan tâm, động viên nên cũng thấy ấm lòng phần nào", chị Bé chia sẻ.

Là tổ trưởng tổ thi công, anh Nguyễn Văn Trọng (43 tuổi) hiểu rõ áp lực của giai đoạn nước rút, nhất là khi rơi vào dịp Tết. Năm nay, anh gác lại kế hoạch về quê sum họp cùng gia đình để ở lại công trường. "Chúng tôi mong mọi việc diễn ra suôn sẻ để kịp hợp long và thông xe đúng tiến độ. Được góp một phần công sức vào dự án này là niềm tự hào. Chỉ cần nghĩ đến ngày người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn, giao thông thành phố bớt áp lực, anh em chúng tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng", anh Trọng chia sẻ.

Anh Dương Thanh Cần (33 tuổi, quê Bạc Liêu), cán bộ thi công tại công trường, chia sẻ ai cũng có nỗi nhớ nhà khi quyết định ở lại làm việc dịp Tết. Tuy nhiên, các đồng nghiệp vẫn cùng nhau giữ quyết tâm. "Tết mà không về thì buồn chứ, nhớ gia đình lắm. Nhưng được ban quản lý quan tâm, động viên, anh em công nhân cũng chia sẻ với nhau nên tinh thần ổn định hơn. Mọi người động viên nhau làm việc với năng suất cao nhất để công trình sớm hoàn thành đúng tiến độ", anh Cần nói.

Trên toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, cầu Phước Khánh cùng với cầu Bình Khánh (đã hoàn thành) là hai hạng mục phức tạp nhất. Hai cây cầu này cùng có tĩnh không 55m, là mức tĩnh không thông thuyền cao nhất trong số những cây cầu đã có tại Việt Nam tính đến nay. Trong khi các đoạn phía Tây và phía Đông của cao tốc Bến Lức - Long Thành đã được đưa vào khai thác, việc hoàn thiện cầu Phước Khánh và nút giao với quốc lộ 51 giữ vai trò quyết định để đưa toàn bộ dự án về đích.

Nhìn từ trên cao, công trường cầu Phước Khánh luôn sáng đèn, thể hiện nhịp độ phát triển hạ tầng không ngơi nghỉ, xuyên lễ, xuyên Tết. Khi hạng mục này về đích, trục giao thông huyết mạch nối phía Đông và Tây Nam Bộ sẽ được thông suốt, góp phần chia sẻ áp lực cho hạ tầng TPHCM và tạo thêm một hành lang kết nối thuận lợi đến sân bay Long Thành, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển.

Hạng mục cầu Phước Khánh vốn thuộc gói thầu J3 của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, do liên danh nhà thầu Sumitomo Mitsui – Cienco 4 thực hiện. Vì nhiều vướng mắc, liên danh đã dừng thi công khi cây cầu còn dang dở. VEC đã chấm dứt hợp đồng gói thầu J3 và lập gói thầu J3-1 thay thế. Nhà thầu mới đã tiếp cận công trường từ ngày 30/4/2025, dự kiến thi công trong 450 ngày để hoàn thiện cây cầu vào cuối tháng 7 năm nay.