Nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đạt chuẩn cao tốc

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (PMU) trình Bộ Xây dựng, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đang được tính toán nâng cấp lên chuẩn đường cao tốc.

Đoạn đường này hiện có bề rộng 12,25m, đáp ứng 2 làn xe. PMU đường Hồ Chí Minh đề xuất nâng cấp, mở rộng tuyến với tổng chiều dài 80km, đi qua Đồng Nai, TPHCM và Tây Ninh.

Điểm đầu dự án tiếp giáp với cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành tại phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai; điểm cuối giao với quốc lộ N2 tại xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh.

Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa (Ảnh: An Huy).

Chủ đầu tư đề xuất 2 phương án nâng cấp. Phương án 1 là mở rộng mặt đường lên 24,75m, đáp ứng 4 làn xe; giải phóng mặt bằng đảm bảo 6 làn xe (rộng 32,25m) theo quy hoạch hoàn chỉnh; tổng mức đầu tư 17.584 tỷ đồng.

Phương án 2 là mở rộng mặt đường lên 6 làn xe, rộng 32,25m theo quy mô hoàn chỉnh. Tổng mức đầu tư theo phương án 2 là 20.858 tỷ đồng.

Dự kiến, vốn đầu tư được lấy từ ngân sách Trung ương. Nếu được chấp thuận, việc chuẩn bị đầu tư được triển khai từ năm 2027, hoàn thành nâng cấp đường vào năm 2029.

Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa (Đồ họa: An Huy).

Trước đó, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa được đặt mục tiêu về đích cuối năm 2025. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng phải lùi tiến độ đến tháng 6 năm nay.

Theo ghi nhận của phóng viên, một số gói thầu trên địa bàn TPHCM (Bình Dương cũ) đã hoàn thành, cho xe cộ lưu thông tạm. Trong khi đó, đoạn qua địa bàn Tây Ninh vẫn đang thi công, chưa hoàn thành vì vướng mặt bằng.