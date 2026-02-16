Tỷ phú Elon Musk mở công ty tại Việt Nam: Chi tiết ngành nghề kinh doanh

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Starlink Services Việt Nam có trụ sở ở phường Cửa Nam, Hà Nội, hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn.

Ngành nghề chính của Starlink Services Việt Nam là hoạt động viễn thông vệ tinh, trong đó cung cấp dịch vụ cố định vệ tinh gồm truy nhập Internet và dịch vụ kênh thuê riêng cho các trạm thu, phát sóng di động. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn triển khai dịch vụ di động vệ tinh, bao gồm truy nhập Internet trên biển và truy nhập Internet trên máy bay.

Đáng chú ý, doanh nghiệp cũng đăng ký đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, bao gồm loại hình mạng viễn thông vệ tinh sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp. Hoạt động này được triển khai trên nguyên tắc bảo đảm quốc phòng, an ninh, theo chủ trương thí điểm có kiểm soát đối với dịch vụ viễn thông vệ tinh quỹ đạo tầm thấp, không giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc tỷ lệ đóng góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Công ty có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, do Starlink Holdings Netherlands B.V (Hà Lan) đại diện sở hữu. Bà Lauren Ashley Dreyer (sinh năm 1983, quốc tịch Mỹ) làm Chủ tịch kiêm người đại diện pháp luật của Starlink Services Việt Nam. Còn Tổng giám đốc là ông Đỗ Bá Thích (sinh năm 1990, Hà Nội).

Chi tiết ngành nghề kinh doanh của Starlink Services Việt Nam (Ảnh: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

Vốn điều lệ có thể xem như “vốn pháp lý” để doanh nghiệp hoàn tất thủ tục đầu tư và xin giấy phép hoạt động, song không phản ánh đầy đủ quy mô tài chính hay cam kết dài hạn của công ty mẹ.

Trên thực tế, nguồn lực vận hành thường được bổ sung từng bước thông qua các khoản vay nội bộ, hợp đồng dịch vụ hoặc tăng vốn theo từng giai đoạn, tùy vào kế hoạch kinh doanh và mức độ mở rộng thị trường.

Trước Starlink, nhiều doanh nghiệp nước ngoài cũng hiện diện tại Việt Nam với mức vốn đăng ký ban đầu khiêm tốn.

Đơn cử, Apple thành lập pháp nhân tại Việt Nam từ năm 2015 với vốn điều lệ 15 tỷ đồng và giữ nguyên đến nay. Boeing lập công ty sau đó ba năm với vốn 4,5 tỷ đồng; phải đến sau 7 năm hoạt động, hãng sản xuất máy bay của Mỹ mới lần đầu nâng vốn lên 35 tỷ đồng.

Theo nguồn tin của Dân trí, Cục Tần số Vô tuyến điện - Bộ Khoa học và Công nghệ trước đó đã cấp phép sử dụng tần số cho Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam, mở đường cho Internet vệ tinh quỹ đạo tầm thấp triển khai hợp pháp tại Việt Nam.

Giai đoạn đầu gồm 4 trạm gateway, tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối, triển khai bài bản, có kiểm soát, bảo đảm không gây nhiễu và tuân thủ quy định về tài nguyên tần số.

Trước đó, vào tháng 4/2025, Starlink nhận giấy phép trở thành doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được Việt Nam đồng ý thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh. SpaceX sau đó thực hiện thủ tục thành lập pháp nhân tại Việt Nam, trước khi xin giấy phép cung cấp dịch vụ từ phía cơ quan quản lý.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trước đó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác quốc tế, đặc biệt với Mỹ, để tận dụng công nghệ tiên tiến và thu hút vốn đầu tư.

Việc triển khai Starlink không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trong cuộc đua công nghệ toàn cầu, dù cần giải pháp đồng bộ về chi phí và chính sách quản lý tần số vô tuyến điện.