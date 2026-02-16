Hà Nội ngày cuối năm, yên bình giữa nhịp Tết rộn ràng

Trên nhiều trục đường vốn đông đúc ngày thường, dòng xe thưa thớt, tiếng còi gần như vắng bóng.

Ghi nhận tại khu vực đường dẫn lên cầu Chương Dương (đê Xuân Quan, phường Bồ Đề), nơi vốn thường xuyên ùn tắc vào mỗi buổi sáng ngày thường, cảnh tượng quen thuộc với hàng dài ô tô nối đuôi nhau nay bỗng trở nên vắng vẻ lạ thường trong ngày cuối năm.

Tại cầu Chương Dương, cả ba làn xe đều thông thoáng, các phương tiện di chuyển dễ dàng, hiếm thấy cảnh ùn ứ như những ngày thường.

Các khu phố trung tâm xung quanh hồ Gươm cũng trở nên thưa thớt, không gian khoác lên vẻ yên ả hiếm thấy giữa lòng Thủ đô.

Nhịp sống Thủ đô chậm lại, nhường chỗ cho cảm giác bình yên đặc trưng của ngày cuối năm.

Không khí xuân trên bờ hồ Gươm lại rộn ràng khi nhiều du khách nước ngoài hòa mình vào lời ca tiếng hát, những giai điệu vui nhộn vang lên, mang đến sắc xuân tươi mới giữa lòng Thủ đô.

Chỉ riêng các khu chợ dân sinh vẫn còn cảnh mua bán đông vui tấp nập trong ngày cuối năm.

Tại hầm chui Kim Liên, không còn cảnh phương tiện đông đúc như ngày thường, không gian thông thoáng, việc di chuyển trở nên nhẹ nhàng, thuận tiện hơn hẳn.

Tương tự, nhiều tuyến phố vốn thường xuyên ùn tắc như Nguyễn Trãi, Chùa Bộc, Cầu Giấy, Trần Duy Hưng… cũng khá vắng vẻ, giao thông thông thoáng hiếm thấy trong ngày cuối năm.

Người Hà Nội tranh thủ ra ngoài từ sớm, mua thêm cành đào, mâm ngũ quả, hay vài món đồ còn thiếu, ai nấy đều nhẹ nhõm vì việc đi lại thuận lợi.

Dọc các tuyến phố, hàng quán lần lượt khép cửa đón Tết, nhịp sống kinh doanh chậm lại, để Hà Nội trở nên yên bình và lắng đọng hơn trong thời khắc cuối năm.

Anh Lê Hải (phường Cầu Giấy) cầm vòi xịt, cẩn thận dọn dẹp từng góc nhỏ của quán ăn, thu xếp bàn ghế, vệ sinh không gian trước khi khép cửa nghỉ Tết, kết thúc một năm buôn bán để chuẩn bị đón xuân mới bên gia đình.

Khi phố xá thưa người, giao thông vắng vẻ, đó cũng là lúc người Hà Nội dành trọn thời gian cho gia đình, khép lại năm cũ để sẵn sàng bước sang năm mới với nhiều hy vọng.