Những Ủy viên Bộ Chính trị ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới

Hội đồng bầu cử quốc gia vừa công bố danh sách chính thức 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trên cả nước.

Trong danh sách ứng cử, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều có tên và ứng cử ở nhiều địa bàn khác nhau trên cả nước.

Tất cả 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV đều là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa mới.

Các lãnh đạo chủ chốt và một số Ủy viên Bộ Chính trị ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới (Ảnh đồ họa: Tuấn Huy).

Theo đó, Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử ở đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội, gồm các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có 2 khóa làm đại biểu Quốc hội (XIV và XV).

Tại TPHCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử ở đơn vị bầu cử số 12, gồm các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là người có kinh nghiệm 3 khóa tham gia Quốc hội (XIII, XIV, XV).

Ứng cử tại Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú có tên trong tổ bầu cử số 1, gồm các phường: Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ở khối ban Đảng Trung ương, các lãnh đạo đứng đầu đều tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc ứng cử tại tỉnh Hà Tĩnh. Đây là lần đầu tiên ông Túc ứng cử đại biểu Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trong lần bầu cử này tham gia ứng cử tại tỉnh Lạng Sơn. Ông có kinh nghiệm 2 khóa làm đại biểu Quốc hội (XIV, XV).

Ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trong cuộc bầu cử lần này tham gia ứng cử tại TP Hải Phòng. Ông Lê Minh Hưng cũng là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ứng cử tại tỉnh Tuyên Quang. Đây là lần đầu ông ứng cử đại biểu Quốc hội.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí lần này ứng cử tại tỉnh Đồng Nai. Ông Lê Minh Trí là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách và chiến lược Trung ương, ứng cử tại tỉnh Đắk Lắk. Ông Nghị cũng từng kinh qua một khóa làm đại biểu Quốc hội (XIV).

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị (Ảnh: Quang Vinh).

Bí thư 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM cũng là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trong đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội, còn Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang là trường hợp tái cử bởi ông có 2 khóa XIV và XV làm đại biểu Quốc hội.

Danh sách các Ủy viên Bộ Chính trị ứng cử đại biểu Quốc hội còn có 3 sĩ quan cấp tướng, gồm 2 tướng quân đội và 1 tướng công an.

Cụ thể, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, ứng cử tại tỉnh Thái Nguyên - địa bàn ứng cử của ông trong khóa XV.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, ứng cử tại tỉnh Hưng Yên và là lần đầu ứng cử.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, ứng cử tại tỉnh Tây Ninh. Ông cũng có 2 khóa tham gia Quốc hội (XIV, XV).

Ở khối Chính phủ còn có Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, ứng cử tại TP Huế. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng ứng cử tại TP Cần Thơ. Đây là lần đầu ông ứng cử đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ở khối Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ứng cử tại tỉnh Bắc Ninh. Ông Chiến đã có 3 khóa tham gia Quốc hội (XIII, XIV, XV).

Trong khi đó, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn ứng cử tại Nghệ An, còn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ứng cử tại Phú Thọ.

Bên cạnh đó, 3 Ủy viên lần đầu tham gia Ban Bí thư cũng đều có tên trong danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cụ thể, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ứng cử tại tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ứng cử tại tỉnh Lào Cai, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng ứng cử tại tỉnh Lâm Đồng.

Đây đều là những nhân sự đã từng tham gia và có kinh nghiệm làm đại biểu Quốc hội.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ là Chủ nhật ngày 15/3. Trong số 864 ứng cử viên trong danh sách được công bố, cử tri cả nước sẽ bỏ phiếu bầu để lựa chọn 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.