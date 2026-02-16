Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long

Sáng 16/2 (29 tháng Chạp), Tổng Bí thư Tô Lâm đến dâng hương tưởng nhớ, tri ân các bậc tiên đế có công với đất nước tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long - 1

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ, tri ân các bậc tiên đế có công với đất nước tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long - 2

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ, tri ân các bậc tiên đế có công với đất nước tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long - 3

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho cán bộ, nhân viên Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Theo www.vietnamplus.vn
